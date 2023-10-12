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На Київщині судитиму чоловіка за пособництво у заволодінні 104 га земель промисловості

  • Четвер, квіт. 04 2024
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На Київщині судитиму чоловіка за пособництво у заволодінні 104 га земель промисловості

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактом пособництва у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений надав свої документи невстановленій особі, яка оформила на нього право приватної власності на 104 га земель промисловості в Білоцерківському районі. Згодом він передав незаконно набуті земельні ділянки у власність товариства.

У такий спосіб з комунальної власності вибули землі вартістю понад 77 млн грн.

Нині за позовом прокуратури ці землі повернуті територіальній громаді.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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