На Київщині судитиму чоловіка за пособництво у заволодінні 104 га земель промисловості

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений надав свої документи невстановленій особі, яка оформила на нього право приватної власності на 104 га земель промисловості в Білоцерківському районі. Згодом він передав незаконно набуті земельні ділянки у власність товариства.
У такий спосіб з комунальної власності вибули землі вартістю понад 77 млн грн.
Нині за позовом прокуратури ці землі повернуті територіальній громаді.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.