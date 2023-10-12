Вимагання грошей з пацієнтів у МЛ №2: випадковість чи системні дії?

Нагадаємо, 10 березня у соцмережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що лікар-хірург міської лікарні №2 вимагає у пацієнта з Володарки гроші за проведену операцію в розмірі 15 000 гривень. Пацієнт заявив, що таких коштів у нього немає, але організація, де він працює, може заплатити за лікування на рахунок лікарні. Це обурило лікаря і він заявив: «навіщо нам ці володарські». За фактом публікації з аудіозаписом розмови депутат БМР Борис Смуток, який очолює профільну депутатську комісію попросив міського голову викликати на сесію зі звітом Ніну Головенко.

25 березня Ніна Головенко на профільній депутатській комісії детально розповіла про проведене службове розслідування.

Керівниці закладу вдалося з’ясувати, що лікар, який вимагав хабаря, - хурірг Мадей Сергій В’ячеславович, саме він проводив операцію пацієнту із села Логвин Володарського району в листопаді 2023 року, після чого вимагав у нього 15 000 грн. і навіть дав пацієнту номер своєї картки на листку паперу.

12 березня 2024 року у лікаря взяли пояснення, яке чомусь написано двома різними почерками. У поясненні лікар Мадей С.В. заявив: «В кабінеті 510 в присутності уповноваженого з антикорупційної діяльності Майданіка А.В. з його телефону прослухав аудіозапис, який є на мою думку заздалегідь підготовленою провокацією з метою дискредитації мене як лікаря та лікарні, в якій я працюю».

Пацієнт, що записав лікаря на телефон, написав повідомлення про корупцію 13 березня 2024 року. У цьому повідомленні йдеться: «5 листопада 2023 року був госпіталізований швидкою допомогою до міської лікарні №2 Біла Церква, потім був прооперований та перебував на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні на 7 поверсі. Вранці, після операції, зайшов лікар хірург і сказав, що це коштує 15 000 грн, на що я відповів, що при собі таких коштів не маю. На те він відповів, що буде у вівторок і може я щось найду. У вівторок, ближче до обіду, він прийшов до палати і запитав про розрахунок перед тим, як я включив запис розмови. Потім вже в середу вранці він зайшов і дав аркуш паперу, на якому був записаний номер картки. Вже вдома я встановив прізвище цього лікаря Мадей С.В. До лікуючого лікаря і медперсоналу взагалі ніяких претензій не маю».

Але Ніна Головенко, очевидно, свідомо випустила ще одне речення з цього повідомлення про корупцію, де пацієнт пише: «Анестезіолог заходив теж, взнавав як здоров’я, і сказав, що якщо я хочу подякувати, то він знаходиться на 2 поверсі». Генеральна директорка жодного разу не озвучила факт звернення щодо подяки анестезіолога і не називала його прізвище та чи було по ньому проведене службове розслідування. Депутати міськради теж не звернули на це уваги.

Матеріали службового розслідування передані до Білоцерківської окружної прокуратури, яка внесла відомості за вказаними фактами до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України.

Також Ніна Головенко заявила, що на профспілковому комітеті розглянули цю ситуацію та вирішили звільнити лікаря за статтею п. 1 ст. 40 Трудового кодексу.

Депутати ставили чимало питань Ніні Головенко щодо робити міської лікарні №2 та наводили приклади, коли лікарі називали величезні суми, потрібні на операцію.

Також під час сесії міський голова Геннадій Дикий зазначив, що, у разі повторення подібного інциденту, з Головенко Н.В. депутати будуть ставити питання про перебування Головенко на цій посаді. Між іншим, у звіті міського голови Генаддія Дикого зазначено, що у 2023 році у міській лікарні номер 2 було здійснено реконструкцію приміщення для розміщення ангіографа, який було придбано державним коштом, придбано сучасні апарати ШВЛ. Також було здійснено капітальний ремонт електромереж міської лікарні №2. Тож без уваги міської влади лікарня не лишається і тому депутатам прикро, що факти корупції при цьому присутні і роботі медичного закладу. Наприклад, депутатка Ольга Нагорна запитала у Н. Головенко: "Як ви плануєте реанімувати репутацію міської лікарні №2 під вашим головуванням, адже чарівних пігулок, щоб стерти з пам'яті таких факти, не існує. І не хотілося б, щоб тінь падала на добросовісних лікарів вашої лікарні".