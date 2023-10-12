У Білій Церкві загиблим військовим присвоїли звання "Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади"

Звання присвоєно:

Авраменку Андрію Миколайовичу Гилюку Сергію Івановичу Гнатовському Євгену Петровичу Голубу Сергію Михайловичу Грегулю Олександру Вікторовичу Довгому Олександру Олександровичу Ємецю Руслану Миколайовичу Закусилу Валерію Васильовичу Колонюку Олександру Олександровичу Котиніну Олександру Володимировичу Лустенку Дмитру Геннадійовичу Мащенку Олександру Олександровичу Нечипоренку Миколі Миколайовичу Пащенку Сергію Івановичу Погорілому Сергію Олександровичу Полусмаку Андрію Васильовичу Радчуку Владиславу Вячеславовичу Рафальському Ярославу Миколайовичу Рижуку Олександру Васильовичу Рудому Івану Дмитровичу Руднічуку Руслану Руслановичу Семенченку Олександру Олеговичу Скібіцькому Сергію Ігоровичу Соболю Дмитру Володимировичу Тупчію Антону Валерійовичу Церковному Вадиму Олеговичу Чікову Віктору Олеговичу Шабельному Олегу Юрійовичу Шаповалу Володимиру Сергійовичу Шатнюку Миколі Яковичу Шевченку Роману Вікторовичу Шелудьку Олексію Леонідовичу Шовенку Максиму Олександровичу Щербаню Михайлу Івановичу Яненку Юрію Петровичу

Попереднього разу таке рішення ухвалили 30 серпня 2023 року на засіданні 43 сесії. Тоді почесне звання посмертно присвоєно 102 загиблим білоцерківцям, які віддали своє життя у боях з московським окупантом. А саме:

Рудківському Богдану Леонідовичу Добровському Івану Олександровичу Пащенку Івану Павловичу Варченку Сергію Миколайовичу Любченку Василю Миколайовичу Шемшуку Євгенію Ігоровичу Лісовському Олександру Казимировичу Грецькому Віктору Анатолійовичу Шерову Олександру Борисовичу Пазичу Ігорю Івановичу Чуйку Олександру Олександровичу Куцю Віталію Петровичу Гудзю Валерію Федоровичу Архипенку Володимиру Дмитровичу Норову Андрію Олексійовичу Шаблєвському Володимиру Вікторовичу Галбі Павлу Володимировичу Марченку Олександру Олександровичу Кірюшкіну Олександру Костянтиновичу Білецькому Анатолію Петровичу Бусловському Сергію Павловичу Ткачову Денису Максимовичу Румянцеву Дмитру Іллічу Наумчуку Олександру Олексійовичу Гречці Олександру Анатолійовичу Корнєєву Олександру Юрійовичу Портянку Ярославу Юрійовичу Марченку Володимиру Борисовичу Зінченку Андрію Андрійовичу Суханову Павлу Миколайовичу Шкабурі Юрію Васильовичу Ратушинському Олегу Вікторовичу Кошелеву Василю Володимировичу Гульку Вадиму Володимировичу Батраку Олександру Івановичу Власюку Олександру Івановичу Аносову Ігорю Володимировичу Смогоржевському Івану Анатолійовичу Серебрякову Віктору Вікторовичу Яренку Станіславу Миколайовичу Буданцову Олександру Володимировичу Олійнику Віталію Васильовичу Пушкаруку Сергію Євгеновичу Шутенку В'ячеславу Володимировичу Оникійчуку Валерію Михайловичу Розпутньому Олександру Савовичу Петухову Олександру Олександровичу Василишину Олександру Юрійовичу Коржову Анатолію Юрійовичу Кургаєву Богдану Анатолійовичу Верхогляду Андрію Леонідовичу Крачуну Михайлу Георгійовичу Нагорному Олександру Дмитровичу Тимошенку Петру Михайловичу Краснову Сергію Васильовичу Фоменку Дмитру Володимировичу Каплуну Дмитру Петровичу Коліснику Віталію Валентиновичу Скороходу Владиславу Володимировичу Макарову Володимиру Сергійовичу Бабенку Володимиру Сергійовичу Гаряну Олексію Миколайовичу Узоріну Руслану Володимировичу Чорному Вадиму Олександровичу Суку Сергію Івановичу Сергеєву Артему Сергійовичу Ковалю Леоніду Миколайовичу Нікандрову Віталію Миколайовичу Майбороді Ярославу Сергійовичу Силенку Сергію Леонідовичу Тишкевичу Павлу Петровичу Фофанову Максиму Борисовичу Кононюку Тарасу Івановичу Наумовичу Артему Анатолійовичу Романенку Руслану Миколайовичу Борецькому Сергію Володимировичу Дмитруку Миколі Васильовичу Котуху Юрію Олександровичу Рибитві Ігорю Вікторовичу Гордашевському Олегу Володимировичу Миронюку Андрію Петровичу Орлову Олександру Сергійовичу Юрченку Владиславу Анатолійовичу Товстоногу Олександру Володимировичу Ковалю Валерію Івановичу Альохіну Сергію Сергійовичу Назаренку Олександру Вікторовичу Андрєєву Аркадію Сергійовичу Варчуку Олександру Андрійовичу Костяному Олексію Васильовичу Клєщіну Юрію Анатолійовичу Здорику Анатолію Олексійовичу Орленку Павлу Павловичу Войті Максиму Сергійовичу Ковзаленку Юрію Юрійовичу Яценку Миколі Дмитровичу Шекері Вадиму Станіславовичу Островському Максиму Миколайовичу Чижову Данилі Анатолійовичу Шупрудьку Олександру Петровичу Єгорову Олександру Ігоровичу Круковському Дмитру Олександровичу

Такі рішення ухвалювали й раніше. Так, у 2014 році присвоїли звання 7 білоцерківцям, пізніше - ще двом білоцерківцям. У 2019 році звання присвоїли генерал-полковнику Геннадію Воробйову.