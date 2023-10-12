У Білій Церкві загиблим військовим присвоїли звання "Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади"

Звання присвоєно:
- Авраменку Андрію Миколайовичу
- Гилюку Сергію Івановичу
- Гнатовському Євгену Петровичу
- Голубу Сергію Михайловичу
- Грегулю Олександру Вікторовичу
- Довгому Олександру Олександровичу
- Ємецю Руслану Миколайовичу
- Закусилу Валерію Васильовичу
- Колонюку Олександру Олександровичу
- Котиніну Олександру Володимировичу
- Лустенку Дмитру Геннадійовичу
- Мащенку Олександру Олександровичу
- Нечипоренку Миколі Миколайовичу
- Пащенку Сергію Івановичу
- Погорілому Сергію Олександровичу
- Полусмаку Андрію Васильовичу
- Радчуку Владиславу Вячеславовичу
- Рафальському Ярославу Миколайовичу
- Рижуку Олександру Васильовичу
- Рудому Івану Дмитровичу
- Руднічуку Руслану Руслановичу
- Семенченку Олександру Олеговичу
- Скібіцькому Сергію Ігоровичу
- Соболю Дмитру Володимировичу
- Тупчію Антону Валерійовичу
- Церковному Вадиму Олеговичу
- Чікову Віктору Олеговичу
- Шабельному Олегу Юрійовичу
- Шаповалу Володимиру Сергійовичу
- Шатнюку Миколі Яковичу
- Шевченку Роману Вікторовичу
- Шелудьку Олексію Леонідовичу
- Шовенку Максиму Олександровичу
- Щербаню Михайлу Івановичу
- Яненку Юрію Петровичу
Попереднього разу таке рішення ухвалили 30 серпня 2023 року на засіданні 43 сесії. Тоді почесне звання посмертно присвоєно 102 загиблим білоцерківцям, які віддали своє життя у боях з московським окупантом. А саме:
- Рудківському Богдану Леонідовичу
- Добровському Івану Олександровичу
- Пащенку Івану Павловичу
- Варченку Сергію Миколайовичу
- Любченку Василю Миколайовичу
- Шемшуку Євгенію Ігоровичу
- Лісовському Олександру Казимировичу
- Грецькому Віктору Анатолійовичу
- Шерову Олександру Борисовичу
- Пазичу Ігорю Івановичу
- Чуйку Олександру Олександровичу
- Куцю Віталію Петровичу
- Гудзю Валерію Федоровичу
- Архипенку Володимиру Дмитровичу
- Норову Андрію Олексійовичу
- Шаблєвському Володимиру Вікторовичу
- Галбі Павлу Володимировичу
- Марченку Олександру Олександровичу
- Кірюшкіну Олександру Костянтиновичу
- Білецькому Анатолію Петровичу
- Бусловському Сергію Павловичу
- Ткачову Денису Максимовичу
- Румянцеву Дмитру Іллічу
- Наумчуку Олександру Олексійовичу
- Гречці Олександру Анатолійовичу
- Корнєєву Олександру Юрійовичу
- Портянку Ярославу Юрійовичу
- Марченку Володимиру Борисовичу
- Зінченку Андрію Андрійовичу
- Суханову Павлу Миколайовичу
- Шкабурі Юрію Васильовичу
- Ратушинському Олегу Вікторовичу
- Кошелеву Василю Володимировичу
- Гульку Вадиму Володимировичу
- Батраку Олександру Івановичу
- Власюку Олександру Івановичу
- Аносову Ігорю Володимировичу
- Смогоржевському Івану Анатолійовичу
- Серебрякову Віктору Вікторовичу
- Яренку Станіславу Миколайовичу
- Буданцову Олександру Володимировичу
- Олійнику Віталію Васильовичу
- Пушкаруку Сергію Євгеновичу
- Шутенку В'ячеславу Володимировичу
- Оникійчуку Валерію Михайловичу
- Розпутньому Олександру Савовичу
- Петухову Олександру Олександровичу
- Василишину Олександру Юрійовичу
- Коржову Анатолію Юрійовичу
- Кургаєву Богдану Анатолійовичу
- Верхогляду Андрію Леонідовичу
- Крачуну Михайлу Георгійовичу
- Нагорному Олександру Дмитровичу
- Тимошенку Петру Михайловичу
- Краснову Сергію Васильовичу
- Фоменку Дмитру Володимировичу
- Каплуну Дмитру Петровичу
- Коліснику Віталію Валентиновичу
- Скороходу Владиславу Володимировичу
- Макарову Володимиру Сергійовичу
- Бабенку Володимиру Сергійовичу
- Гаряну Олексію Миколайовичу
- Узоріну Руслану Володимировичу
- Чорному Вадиму Олександровичу
- Суку Сергію Івановичу
- Сергеєву Артему Сергійовичу
- Ковалю Леоніду Миколайовичу
- Нікандрову Віталію Миколайовичу
- Майбороді Ярославу Сергійовичу
- Силенку Сергію Леонідовичу
- Тишкевичу Павлу Петровичу
- Фофанову Максиму Борисовичу
- Кононюку Тарасу Івановичу
- Наумовичу Артему Анатолійовичу
- Романенку Руслану Миколайовичу
- Борецькому Сергію Володимировичу
- Дмитруку Миколі Васильовичу
- Котуху Юрію Олександровичу
- Рибитві Ігорю Вікторовичу
- Гордашевському Олегу Володимировичу
- Миронюку Андрію Петровичу
- Орлову Олександру Сергійовичу
- Юрченку Владиславу Анатолійовичу
- Товстоногу Олександру Володимировичу
- Ковалю Валерію Івановичу
- Альохіну Сергію Сергійовичу
- Назаренку Олександру Вікторовичу
- Андрєєву Аркадію Сергійовичу
- Варчуку Олександру Андрійовичу
- Костяному Олексію Васильовичу
- Клєщіну Юрію Анатолійовичу
- Здорику Анатолію Олексійовичу
- Орленку Павлу Павловичу
- Войті Максиму Сергійовичу
- Ковзаленку Юрію Юрійовичу
- Яценку Миколі Дмитровичу
- Шекері Вадиму Станіславовичу
- Островському Максиму Миколайовичу
- Чижову Данилі Анатолійовичу
- Шупрудьку Олександру Петровичу
- Єгорову Олександру Ігоровичу
- Круковському Дмитру Олександровичу
Такі рішення ухвалювали й раніше. Так, у 2014 році присвоїли звання 7 білоцерківцям, пізніше - ще двом білоцерківцям. У 2019 році звання присвоїли генерал-полковнику Геннадію Воробйову.