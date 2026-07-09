Інформаційний фронт: чому кожен ваш клік має значення для нашої безпеки

Синергія суспільства та держави
Зі слів Василя Романенка, старшого оперуповноваженого з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ:
«БРАМА — це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Проєкт не зупиняється на досягнутому і має амбітні плани на майбутнє, які допоможуть зробити український інформаційний простір ще більш захищеним».
Основними завданнями проєкту є:
- Очищення мережі: системне виявлення та блокування осередків російської дезінформації, а також осередків поширення протиправного й забороненого контенту.
- Інформаційна гігієна: просвіта населення щодо правил кібербезпеки та вміння розпізнавати маніпуляції.
- Залучення суспільства: мотивація громадян до активної громадянської позиції та цифрового спротиву.
Як долучитися та стати частиною кібервійська?
Якщо ви не маєте змоги допомагати фінансово чи зі зброєю в руках — донатьте своїм часом! Щоб стати частиною інформаційного спротиву, вам потрібен лише смартфон із встановленим месенджером Telegram:
- Приєднуйтеся до спільноти: Переходьте на Офіційний канал проєкту «BRAMA» та долучайтеся до активностей.
- Блокуйте ворога: Якщо ви особисто виявили ворожий ресурс чи дезінформацію, надсилайте посилання у спеціальний Telegram-бот для скарг.
Пам’ятайте: інформаційна тиша ворога — це запорука нашої безпеки та наближення Перемоги. Ваш клік має значення!