Інформаційний фронт: чому кожен ваш клік має значення для нашої безпеки

Саме тому Департамент кіберполіції спільно з волонтерською спільнотою об’єднали зусилля й створили проєкт «BRAMA» — унікальну систему протидії злочинності в мережі та комплексний щит проти російської пропаганди.

Війна давно вийшла за межі фізичного поля бою. Сьогодні ворог щодня намагається пробити нашу оборону в інтернеті — через фейки, дезінформацію, маніпуляції та підрив довіри всередині суспільства. Беззбройне проникнення в наш інформаційний простір — це така ж зброя, спрямована на свідомість людей.

Синергія суспільства та держави

Зі слів Василя Романенка, старшого оперуповноваженого з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ:

«БРАМА — це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Проєкт не зупиняється на досягнутому і має амбітні плани на майбутнє, які допоможуть зробити український інформаційний простір ще більш захищеним».

Основними завданнями проєкту є:

Очищення мережі: системне виявлення та блокування осередків російської дезінформації, а також осередків поширення протиправного й забороненого контенту.

Інформаційна гігієна: просвіта населення щодо правил кібербезпеки та вміння розпізнавати маніпуляції.

Залучення суспільства: мотивація громадян до активної громадянської позиції та цифрового спротиву.

Як долучитися та стати частиною кібервійська?

Якщо ви не маєте змоги допомагати фінансово чи зі зброєю в руках — донатьте своїм часом! Щоб стати частиною інформаційного спротиву, вам потрібен лише смартфон із встановленим месенджером Telegram:

Приєднуйтеся до спільноти: Переходьте на Офіційний канал проєкту «BRAMA» та долучайтеся до активностей. Блокуйте ворога: Якщо ви особисто виявили ворожий ресурс чи дезінформацію, надсилайте посилання у спеціальний Telegram-бот для скарг.

Пам’ятайте: інформаційна тиша ворога — це запорука нашої безпеки та наближення Перемоги. Ваш клік має значення!