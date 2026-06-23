Що планують відремонтувати у Білій Церкві?

- Вілкриття філії КЗ БМР "Ветеранський простір";
- Ремонти кабінетів трудового навчання в 5 школах. Місто ремонтує класи, а Індустріальний парк «Біла Церква» допомагає оснастити їх навчальним обладнанням, щоб наші старшокласники вчилися працювати на сучасному обладнанні та визначитися з подальшою професією;
- Облаштування нового простору для дітей з інвалідністю на базі «Шанс»;
- Продовження будівництва дитячого садочка на масиві Піщаний та будинку сімейного типу в Гайку;
- Встановлення меморіалу героям 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців на вулиці Олександрійській (на місці пам’ятника Гренадеру);
- Створення освітнього простору "НУШ" на базі ліцеїв "Вектор" та "Колегіум";
- Закупівля посуду в рамках забезпечення харчування всіх учнів. Також в деяких школах потрібно розширювати їдальні;
- Ремонт аварійних дахів, інженерних споруд, спортивних майданчиків, встановлення теплових насосів для спортивних шкіл, де є басейни;
- Ремонт ліфтів. У нашій громаді 1070 ліфтів, за перше півріччя відремонтовано 57 ліфтів, на друге - запланований ремонт 20 ліфтів. Станом на сьогодні не працює 14 ліфтів через їхню аварійність. Станом на цей час фахівцями визначено гостру потребу у проведенні капітального ремонту 20 ліфтів. Ремонтні роботи виконуватимуться поетапно згідно графіка.