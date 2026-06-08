Як дозвонитися до Пенсійного фонду України?

Телефони єдиного Контакт-центру ПФУ:
0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71
Графік роботи Контакт-центру:
Понеділок - п’ятниця: 8.00-20.00
Субота: 8.00-14.00
ГУ ПФУ в Київській області
Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області змінює порядок надання телефонних консультацій.
Телефони єдиного Контакт-центру ПФУ:
0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71
Графік роботи Контакт-центру:
Понеділок - п’ятниця: 8.00-20.00
Субота: 8.00-14.00
ГУ ПФУ в Київській області
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Опубліковано в Громада