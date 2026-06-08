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Як дозвонитися до Пенсійного фонду України?

  • Вівторок, черв. 23 2026
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Як дозвонитися до Пенсійного фонду України?

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області змінює порядок надання телефонних консультацій.

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян з питань пенсійного забезпечення, соціальних виплат, пільг, субсидій та інших послуг ПФУ з 1 липня 2026 року ми змінюємо порядок надання телефонних консультацій. Відтепер консультування буде здійснюватися виключно через єдиний Контакт-центр Пенсійного фонду України.

Телефони єдиного Контакт-центру ПФУ:
0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71

Графік роботи Контакт-центру:
Понеділок - п’ятниця: 8.00-20.00
Субота: 8.00-14.00

ГУ ПФУ в Київській області

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Опубліковано в Громада

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