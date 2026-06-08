Як дозвонитися до Пенсійного фонду України?

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян з питань пенсійного забезпечення, соціальних виплат, пільг, субсидій та інших послуг ПФУ з 1 липня 2026 року ми змінюємо порядок надання телефонних консультацій. Відтепер консультування буде здійснюватися виключно через єдиний Контакт-центр Пенсійного фонду України.

Телефони єдиного Контакт-центру ПФУ:

0 800 503 753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71 Графік роботи Контакт-центру:

Понеділок - п’ятниця: 8.00-20.00

Субота: 8.00-14.00 ГУ ПФУ в Київській області