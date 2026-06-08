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Капітальний ремонт пошкодженого житла за державні кошти: коли діє звільнення від оподаткування

  • П'ятниця, черв. 12 2026
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Капітальний ремонт пошкодженого житла за державні кошти: коли діє звільнення від оподаткування

озглянемо деякі питання щодо умов та вимог звільнення від оподаткування на підставі капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії об’єктів житлового призначення, який проводиться за договором підряду укладеного з органом місцевого самоврядування, або органом державної влади та оплата, якого здійснюється за рахунок державних коштів.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до статті 5 розділу I ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, дачні та садові будинки (підпункт 14.1.129 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання (підпункт «а» підпункту 14.1.129.1 підпункту 14.1.129 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Будівельні роботи - це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (пункт 2 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 ).

капітальний ремонт будинку - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Додатково Головне управління ДПС у Київській області інформує, що роз’яснення щодо окремих питань застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 197.15 статті 197 розділу V ПКУ, викладено в Узагальнюючій податковій консультації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.08.2024 № 397.

Отже, у випадку, якщо за своєю фактичною сутністю роботи, підпадають під категорію будівельно-монтажних робіт із будівництва житла (у тому числі капітального ремонту житла) і оплата таких робіт здійснюється за рахунок державних коштів, то операції Товариства (виконавця) з постачання замовнику таких робіт підлягають звільненню від оподаткування ПДВ згідно з    підпунктом 197.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ. 

 

 

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Опубліковано в Громада

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