Благодійна допомога військовослужбовцю: коли не виникають ПДФО та військовий збір

Головне управління ДПС у Київській області наголошує, що Податковий кодекс України передбачає можливість надання неоподатковуваної благодійної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, резервістам та військовозобов’язаним.

Відповідно до п.п. «в» п.п. 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, така допомога не включається до оподатковуваного доходу отримувача. Водночас п.п. «а» п.п. 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 ПКУ визначає важливу умову: кошти повинні надаватися виключно на визначені законодавством цілі — лікування, медичну реабілітацію, придбання лікарських засобів, засобів захисту, предметів забезпечення тощо.

Ключовий момент — цільове використання допомоги має бути підтверджене документально.

Більше інформації ви можете знайти в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС (ЗІР), переходьте за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=44412

Джерело