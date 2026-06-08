На кількох вулицях буде перекрито рух на 2 місяці через ремонтні роботи

У громаді проводять заходи з підготовки житлово-комунального господарства до нового опалювального періоду. У зв’язку з цим 9 червня на засіданні виконкому ухвалено два рішення щодо тимчасового перекриття двох ділянок доріг через проведення ремонтних робіт на мережах.

Тож в період з 9 червня до 9 серпня ц.р., тимчасово буде перекрито ділянку дороги по провулку Олександрійський від перехрестя вулиці Володимира Іванціва до перехрестя вулиці Гетьмана Сагайдачного. Перекриття цієї частини дороги відбудеться у зв’язку із проведенням Білоцерківтепломережею робіт по заміні дільниці теплової мережі.

Другим рішенням буде перекрито ділянку дороги - частину вулиці Павла Скоропадського від вулиці Олеся Гончара до вулиці Водопійна. Там проводитиме ремонтні роботи Білоцерківське УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Перекриття руху буде здійснюватися відповідно до затвердженої патрульної поліцією тимчасової схеми дорожнього руху. Про дату перекриття цієї ділянки дороги повідомимо додатково.

Тож, просимо враховувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів.