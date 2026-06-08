Група СМК не причетна до конфлікту навколо "Велмарту" в Білій Церкві

SMK Group не має жодного стосунку до господарського спору, який пов’язаний із супермаркетом "Велмарт" у Білій Церкві, розташованим на вулиці Зенітного полку, 10а. Про це йдеться в офіційній реакції компанії на інформацію в мережі щодо цієї ситуації.

"Група СМК не є стороною жодного конфлікту щодо цього активу та не бере участі в управлінських, юридичних або комерційних процесах, пов’язаних із діяльністю супермаркету", – йдеться в заяві.

У компанії наголошують, що чутки про нібито причетність SMK Group до ситуації навколо "Велмарту" не відповідають дійсності. "Група СМК послідовно дотримується принципів законності, прозорості ведення бізнесу та соціальної відповідальності. Сьогодні компанія забезпечує робочі місця для тисяч співробітників, зокрема в прифронтових регіонах, та несе відповідальність за безперервність бізнес-процесів і соціальну підтримку громад", – зазначається в заяві.

"Група СМК" також приділяє значну увагу благодійним проєктам, частина яких уже реалізована або реалізовується в Білій Церкві. Так, у місті коштами Групи відновлено школу веслування, триває будівництво боксерського та ігрового залів, а найближчим часом планують встановити унікальний фонтан Сковороди. "Це стане подарунком мешканцям від соціально відповідального бізнесу", – зазначається в заяві.

У компанії додали, що залишаються відкритими до діалогу та готові надавати офіційні коментарі на запити засобів масової інформації та компетентних органів.