Важливо

Як діяти родинам полонених та зниклих безвісті?

  • Понеділок, черв. 08 2026
  • Автор 
Як діяти родинам полонених та зниклих безвісті?

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, у березні 2022 року згідно з постановою КМУ № 257 розпочав свою роботу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (далі - Координаційний штаб). Координаційний штаб здійснює комплекс заходів, спрямованих на пошук, повернення та підтримку військовослужбовців і цивільних осіб, які перебувають у полоні країни-агресорки або вважаються зниклими безвісти особливих обставин, а також забезпечує комунікацію з їхніми родинами.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ: ЧОМУ ВАЖЛИВО ВНОСИТИ ВИЧЕРПНІ ДАНІ

Вичерпні дані в Особистому кабінеті прискорюють пошук та ідентифікацію полонених або зниклих безвісти. Координаційний штаб закликає родини вносити якомога більше відомостей в Особистий кабінет. На основі цих даних аналітики продовжують збирати, перевіряти та узагальнювати інформацію про установи, де можуть перебувати українські військові та цивільні.

Особливу роль відіграють конкретні прикмети:

  • позивний;
  • місце проживання;
  • фото;
  • татуювання;
  • особливі прикмети;
  • обставини зникнення.

Саме за такими деталями часто вдається встановити, кого бачили у місцях несвободи вже звільнені оборонці. Це допомагає спеціалістам проводити верифікацію та формувати запити на обмін.

Вичерпно заповнений Особистий кабінет - це додатковий інструмент, який підвищує шанси на повернення рідних і близьких.

Координаційний штаб висловлює вдячність родинам за активну участь У взаємодії та наголошує на важливості спільних зусиль задля повернення українських захисників і цивільних додому.

Офіційний ресурс: https://cabinet.koordshtab.gov.ua/login

ДОРОЖНЯ КАРТА ДІЙ ДЛЯ РОДИН ТА ВИЗВОЛЕНИХ ІЗ ПОЛОНУ

На платформі Координаційного штабу доступна Дорожня карта дій для родин військовополонених, осіб, зниклих безвісти, цивільних осіб, незаконно позбавлених особистої свободи, а також для звільнених із полону Захисників і Захисниць України.

На ресурсі можна знайти:

  • алгоритми дій;
  • покрокові рекомендації;
  • корисну інформацію;
  • роз'яснення щодо державної підтримки;
  • контакти та механізми взаємодії з уповноваженими органами.

Дорожня карта містить окремі розділи для:

  • родин військовослужбовців;
  • родин цивільних осіб;
  • звільнених із полону.

Для підтримки родин Захисників і Захисниць України, а також родин цивільних осіб при Координаційному штабі працюють:

  • громадська приймальня;
  • консультаційні центри.

Там можна отримати рекомендації щодо першочергових дій у разі:

  • потрапляння в полон;
  • незаконного позбавлення волі;
  • зникнення безвісти;
  • загибелі близьких внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Необхідну підтримку та допомогу також можуть отримати визволені з полону Оборонці та цивільні особи.

Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ua/

ШАХРАЇ МАНІПУЛЮЮТЬ РОДИНАМИ ПОЛОНЕНИХІ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ

Координаційний штаб фіксує різке зростання шахрайської активності щодо родин військовополонених і зниклих безвісти.

Невідомі особи телефонують родичам захисників, представляються посадовцями або працівниками установ на території російської федерації та пропонують за гроші “посприяти" включенню до списків на обмін.

Координаційний штаб офіційно наголошує - усі процеси щодо розшуку, встановлення місця перебування та визволення військовополонених здійснюються виключно уповноваженими державними органами. Жодні "посередники" не мають і не можуть мати впливу на переговорний процес.

Будь-які пропозиції “допомоги за гроші" - це шахрайство.

Закликаємо родини:

  • не довіряти невідомим особам;
  • не передавати кошти;
  • не повідомляти персональні дані;
  • у разі підозрілих дзвінків негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.

Детальніше: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИСК НА РОДИНИ: ЯК ДІЮТЬ ШАХРАЇ

Координаційний штаб фіксує випадки психологічного тиску на родини військовополонених і зниклих безвісти.

Зловмисники використовують страх, почуття провини та надію людей, обіцяючи допомогу або неправдиву інформацію про близьких.

У деяких випадках метою є:

  • виманювання грошей;
  • отримання персональних даних;
  • втягнення громадян у протиправну діяльність;
  • дестабілізація емоційного стану родин.

Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

ОФІЦІЙНІ РЕСУРСИ КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Сайт: https://koordshtab.gov.ua/

Telegram: https://t.me/Koord_shtab

YouTube: https://www.youtube.com/@koordshtab_press>

Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ual

Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

Джерело

SocButtons v1.5
Прочитано 58 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео