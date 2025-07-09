Як діяти родинам полонених та зниклих безвісті?

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, у березні 2022 року згідно з постановою КМУ № 257 розпочав свою роботу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (далі - Координаційний штаб). Координаційний штаб здійснює комплекс заходів, спрямованих на пошук, повернення та підтримку військовослужбовців і цивільних осіб, які перебувають у полоні країни-агресорки або вважаються зниклими безвісти особливих обставин, а також забезпечує комунікацію з їхніми родинами.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ: ЧОМУ ВАЖЛИВО ВНОСИТИ ВИЧЕРПНІ ДАНІ

Вичерпні дані в Особистому кабінеті прискорюють пошук та ідентифікацію полонених або зниклих безвісти. Координаційний штаб закликає родини вносити якомога більше відомостей в Особистий кабінет. На основі цих даних аналітики продовжують збирати, перевіряти та узагальнювати інформацію про установи, де можуть перебувати українські військові та цивільні.

Особливу роль відіграють конкретні прикмети:

позивний;

місце проживання;

фото;

татуювання;

особливі прикмети;

обставини зникнення.

Саме за такими деталями часто вдається встановити, кого бачили у місцях несвободи вже звільнені оборонці. Це допомагає спеціалістам проводити верифікацію та формувати запити на обмін.

Вичерпно заповнений Особистий кабінет - це додатковий інструмент, який підвищує шанси на повернення рідних і близьких.

Координаційний штаб висловлює вдячність родинам за активну участь У взаємодії та наголошує на важливості спільних зусиль задля повернення українських захисників і цивільних додому.

Офіційний ресурс: https://cabinet.koordshtab.gov.ua/login

ДОРОЖНЯ КАРТА ДІЙ ДЛЯ РОДИН ТА ВИЗВОЛЕНИХ ІЗ ПОЛОНУ

На платформі Координаційного штабу доступна Дорожня карта дій для родин військовополонених, осіб, зниклих безвісти, цивільних осіб, незаконно позбавлених особистої свободи, а також для звільнених із полону Захисників і Захисниць України.

На ресурсі можна знайти:

алгоритми дій;

покрокові рекомендації;

корисну інформацію;

роз'яснення щодо державної підтримки;

контакти та механізми взаємодії з уповноваженими органами.

Дорожня карта містить окремі розділи для:

родин військовослужбовців;

родин цивільних осіб;

звільнених із полону.

Для підтримки родин Захисників і Захисниць України, а також родин цивільних осіб при Координаційному штабі працюють:

громадська приймальня;

консультаційні центри.

Там можна отримати рекомендації щодо першочергових дій у разі:

потрапляння в полон;

незаконного позбавлення волі;

зникнення безвісти;

загибелі близьких внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Необхідну підтримку та допомогу також можуть отримати визволені з полону Оборонці та цивільні особи.

Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ua/

ШАХРАЇ МАНІПУЛЮЮТЬ РОДИНАМИ ПОЛОНЕНИХІ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ

Координаційний штаб фіксує різке зростання шахрайської активності щодо родин військовополонених і зниклих безвісти.

Невідомі особи телефонують родичам захисників, представляються посадовцями або працівниками установ на території російської федерації та пропонують за гроші “посприяти" включенню до списків на обмін.

Координаційний штаб офіційно наголошує - усі процеси щодо розшуку, встановлення місця перебування та визволення військовополонених здійснюються виключно уповноваженими державними органами. Жодні "посередники" не мають і не можуть мати впливу на переговорний процес.

Будь-які пропозиції “допомоги за гроші" - це шахрайство.

Закликаємо родини:

не довіряти невідомим особам;

не передавати кошти;

не повідомляти персональні дані;

у разі підозрілих дзвінків негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.

Детальніше: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИСК НА РОДИНИ: ЯК ДІЮТЬ ШАХРАЇ

Координаційний штаб фіксує випадки психологічного тиску на родини військовополонених і зниклих безвісти.

Зловмисники використовують страх, почуття провини та надію людей, обіцяючи допомогу або неправдиву інформацію про близьких.

У деяких випадках метою є:

виманювання грошей;

отримання персональних даних;

втягнення громадян у протиправну діяльність;

дестабілізація емоційного стану родин.

Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

ОФІЦІЙНІ РЕСУРСИ КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Сайт: https://koordshtab.gov.ua/

Telegram: https://t.me/Koord_shtab

YouTube: https://www.youtube.com/@koordshtab_press>

Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ual

Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention

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