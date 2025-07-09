Як діяти родинам полонених та зниклих безвісті?

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ: ЧОМУ ВАЖЛИВО ВНОСИТИ ВИЧЕРПНІ ДАНІ
Вичерпні дані в Особистому кабінеті прискорюють пошук та ідентифікацію полонених або зниклих безвісти. Координаційний штаб закликає родини вносити якомога більше відомостей в Особистий кабінет. На основі цих даних аналітики продовжують збирати, перевіряти та узагальнювати інформацію про установи, де можуть перебувати українські військові та цивільні.
Особливу роль відіграють конкретні прикмети:
- позивний;
- місце проживання;
- фото;
- татуювання;
- особливі прикмети;
- обставини зникнення.
Саме за такими деталями часто вдається встановити, кого бачили у місцях несвободи вже звільнені оборонці. Це допомагає спеціалістам проводити верифікацію та формувати запити на обмін.
Вичерпно заповнений Особистий кабінет - це додатковий інструмент, який підвищує шанси на повернення рідних і близьких.
Координаційний штаб висловлює вдячність родинам за активну участь У взаємодії та наголошує на важливості спільних зусиль задля повернення українських захисників і цивільних додому.
Офіційний ресурс: https://cabinet.koordshtab.gov.ua/login
ДОРОЖНЯ КАРТА ДІЙ ДЛЯ РОДИН ТА ВИЗВОЛЕНИХ ІЗ ПОЛОНУ
На платформі Координаційного штабу доступна Дорожня карта дій для родин військовополонених, осіб, зниклих безвісти, цивільних осіб, незаконно позбавлених особистої свободи, а також для звільнених із полону Захисників і Захисниць України.
На ресурсі можна знайти:
- алгоритми дій;
- покрокові рекомендації;
- корисну інформацію;
- роз'яснення щодо державної підтримки;
- контакти та механізми взаємодії з уповноваженими органами.
Дорожня карта містить окремі розділи для:
- родин військовослужбовців;
- родин цивільних осіб;
- звільнених із полону.
Для підтримки родин Захисників і Захисниць України, а також родин цивільних осіб при Координаційному штабі працюють:
- громадська приймальня;
- консультаційні центри.
Там можна отримати рекомендації щодо першочергових дій у разі:
- потрапляння в полон;
- незаконного позбавлення волі;
- зникнення безвісти;
- загибелі близьких внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Необхідну підтримку та допомогу також можуть отримати визволені з полону Оборонці та цивільні особи.
Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ua/
ШАХРАЇ МАНІПУЛЮЮТЬ РОДИНАМИ ПОЛОНЕНИХІ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
Координаційний штаб фіксує різке зростання шахрайської активності щодо родин військовополонених і зниклих безвісти.
Невідомі особи телефонують родичам захисників, представляються посадовцями або працівниками установ на території російської федерації та пропонують за гроші “посприяти" включенню до списків на обмін.
Координаційний штаб офіційно наголошує - усі процеси щодо розшуку, встановлення місця перебування та визволення військовополонених здійснюються виключно уповноваженими державними органами. Жодні "посередники" не мають і не можуть мати впливу на переговорний процес.
Будь-які пропозиції “допомоги за гроші" - це шахрайство.
Закликаємо родини:
- не довіряти невідомим особам;
- не передавати кошти;
- не повідомляти персональні дані;
- у разі підозрілих дзвінків негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.
Детальніше: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИСК НА РОДИНИ: ЯК ДІЮТЬ ШАХРАЇ
Координаційний штаб фіксує випадки психологічного тиску на родини військовополонених і зниклих безвісти.
Зловмисники використовують страх, почуття провини та надію людей, обіцяючи допомогу або неправдиву інформацію про близьких.
У деяких випадках метою є:
- виманювання грошей;
- отримання персональних даних;
- втягнення громадян у протиправну діяльність;
- дестабілізація емоційного стану родин.
Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention
ОФІЦІЙНІ РЕСУРСИ КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ
Сайт: https://koordshtab.gov.ua/
Telegram: https://t.me/Koord_shtab
YouTube: https://www.youtube.com/@koordshtab_press>
Дорожня карта: https://roadmap.koordshtab.gov.ual
Матеріали щодо протидії шахрайству: https://koordshtab.gov.ua/fraud-prevention