У Білій Церкві з’явився сенсорний термінал «Книга пам’яті»

У Білій Церкві встановили cенсорний інформаційний термінал меморіального інтерактивного комплексу «Книга пам’яті». Відтепер мешканці та гості Білоцерківської громади можуть ближче познайомитися з історіями тих, хто тримав над нами небо, боронив наш спокій та нашу землю. Сьогодні на ній доступно 200 біографій Захисників України.

Стенд встановлено завдяки підтримці Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) в рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості та реінтеграції ветеранів в Україні за допомогою науково обґрунтованих заходів і можливостей на місцевому рівні».

Спільними зусиллями розробників та спеціалістів міської ради до терміналу було інтегровано «Платформу пам’яті полеглих Героїв Білоцерківської міської територіальної громади». Це електронна база життєписів та історій загиблих захисників України. Сьогодні на ній доступно 200 таких історій.

Термінал адаптований для забезпечення доступності:

Інклюзивність: можливість гнучкого скролінгу дозволяє людям на кріслах колісних повноцінно користуватися функціоналом платформи, підлаштовуючи елементи інтерфейсу під власні потреби.

Доступність звуку: обладнаний комунікаційною системою для людей з вадами слуху.

Тепер кожен може підійти до терміналу, щоб знайти інформацію про своїх рідних, близьких, знайомих чи побратимів.

Якщо у вас немає можливості відвідати термінал особисто, переглянути Платформу можна у будь-який момент за посиланням: https://memorial.bc-rada.gov.ua/

Додати нову історію або повідомити про неточність на існуючій можна шляхом заповнення спеціальної форми: https://forms.gle/nRsbMwFpfiz6Gxmm7

За матеріалами сайту БМР