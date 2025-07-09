Тринадцятьом загиблим воїнам присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

  • Вівторок, трав. 26 2026
25 травня на засідання 88 сесії БМР першим питанням розглянули проєкт рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) тринадцятьом Захисникам України.

З метою вшанування пам’яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, звання присвоєно: 

Архипенку Олександру Васильовичу

Карцеву Сергію Валерійовичу

Контушу Дмитру Сергійовичу

Мерному Костянтину Миколайовичу

Мизину Олександру Євгенійовичу

Олексієнку Леоніду Михайловичу

Резніку Павлу Федоровичу

Роїку Віталію Вікторовичу

Саханді Денису Юрійовичу

Слюсару Олександру Михайловичу

Татарчуку Михайлу Володимировичу

Чикалюку Антону Валерійовичу

Ширмі Петру Васильовичу

Вічна пам''ять Захисникам України! 

