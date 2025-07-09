Як отримати податкову знижку: правила для ЕКЗ та усиновлення

До податкової знижки можна включити витрати на допоміжні репродуктивні технології – зокрема екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), обстеження та супутні медичні послуги.
Також враховуються деякі витрати, пов’язані з усиновленням, наприклад сплата державного мита.
Водночас діють чіткі правила. Податкова знижка застосовується лише до офіційної зарплати, а не до інших доходів. Загальна сума витрат, яку можна врахувати, не повинна перевищувати третину річної заробітної плати.
Скористатися цим правом можуть ті, хто:
- отримував офіційну заробітну плату;
- самостійно оплачував медичні послуги або витрати на усиновлення;
- має всі необхідні підтвердні документи.
Щоб отримати знижку, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це можна протягом року, що настає після звітного. Тобто, якщо витрати були у 2025 році, подати декларацію можна у 2026-му.
Серед обов’язкових документів:
Податкова знижка за ЕКЗ
- договір із медичним закладом;
- платіжні документи: чеки, квитанції, банківські виписки;
- прибуткові касові ордери (за наявності);
- копії медичних документів або підтвердження надання послуг.
Податкова знижка за усиновлення
- рішення суду про усиновлення (або інший документ, що підтверджує факт усиновлення);
- документи про сплату державного мита або інших обов’язкових платежів;
- квитанції, банківські виписки, чеки про оплату послуг;
- за наявності – інші документи, що підтверджують витрати, пов’язані з процедурою.
Радимо не втрачати документи та зберігати всі платіжні підтвердження, адже саме вони є підставою для повернення коштів.
Податкова знижка допомагає частково покрити витрати на лікування безпліддя чи усиновлення. Вона робить ці процеси трохи доступнішими та дає можливість сім’ям краще планувати свої фінанси у важливі моменти життя.