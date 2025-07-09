Як отримати податкову знижку: правила для ЕКЗ та усиновлення

В Україні громадяни можуть повернути частину коштів, витрачених на лікування безпліддя або усиновлення дитини, скориставшись податковою знижкою. Держава фактично компенсує частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який утримувався із заробітної плати.

До податкової знижки можна включити витрати на допоміжні репродуктивні технології – зокрема екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), обстеження та супутні медичні послуги.

Також враховуються деякі витрати, пов’язані з усиновленням, наприклад сплата державного мита.

Водночас діють чіткі правила. Податкова знижка застосовується лише до офіційної зарплати, а не до інших доходів. Загальна сума витрат, яку можна врахувати, не повинна перевищувати третину річної заробітної плати.

Скористатися цим правом можуть ті, хто:

- отримував офіційну заробітну плату;

- самостійно оплачував медичні послуги або витрати на усиновлення;

- має всі необхідні підтвердні документи.

Щоб отримати знижку, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це можна протягом року, що настає після звітного. Тобто, якщо витрати були у 2025 році, подати декларацію можна у 2026-му.

Серед обов’язкових документів:

Податкова знижка за ЕКЗ

- договір із медичним закладом;

- платіжні документи: чеки, квитанції, банківські виписки;

- прибуткові касові ордери (за наявності);

- копії медичних документів або підтвердження надання послуг.

Податкова знижка за усиновлення

- рішення суду про усиновлення (або інший документ, що підтверджує факт усиновлення);

- документи про сплату державного мита або інших обов’язкових платежів;

- квитанції, банківські виписки, чеки про оплату послуг;

- за наявності – інші документи, що підтверджують витрати, пов’язані з процедурою.

Радимо не втрачати документи та зберігати всі платіжні підтвердження, адже саме вони є підставою для повернення коштів.

Податкова знижка допомагає частково покрити витрати на лікування безпліддя чи усиновлення. Вона робить ці процеси трохи доступнішими та дає можливість сім’ям краще планувати свої фінанси у важливі моменти життя.

