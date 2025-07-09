Спадщина не від близьких родичів: порядок оподаткування та сплати податків

Які податки потрібно сплатити
Для фізичних осіб - резидентів України встановлено такі ставки:
- податок на доходи фізичних осіб – 5%
- військовий збір – 5%
Тобто 10% від оціночної вартості об’єкта спадщини.
Хто сплачує податок
Платником є особа, яка отримує спадщину. Обов’язок зі сплати виникає з моменту набуття права власності на нерухоме майно.
Як сплатити податок?
Є два варіанти:
1. До нотаріального оформлення об’єктів спадщини
У такому випадку:
- декларація про майновий стан і доходи не подається;
- нотаріус подає до ДПС інформацію про отриманий дохід та сплачений податок.
2. Після оформлення спадщини
Якщо податок не було сплачено під час нотаріального оформлення, платник зобов’язаний:
- подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним;
- самостійно визначити суму податкових зобов’язань;
- сплатити задекларовані податкові зобов’язання до 1 серпня.
Декларацію можна подати через Електронний кабінет платника податків або особисто до податкового органу.
Наприклад:
Якщо оціночна вартість квартири становить 1 800 000 грн, сума податку складе:
- ПДФО – 90 000 грн,
- військовий збір – 90 000 грн.
Загальна сума до сплати – 180 000 грн.
У разі неподання декларації або несвоєчасної сплати податку до платника застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня.