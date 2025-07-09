"Безкоштовний" автобус обійдеться громаді в 2 млн грн щомісячно

З 1 квітня білоцерківців возять 4 автобуси безкоштовно на маршруті 1А, не залежно від наявності чи відсутності пільг. У скільки обійдеться міському бюджету такий широкий жест?

«Ви знаєте, що з 1 квітня запустили повністю безкоштовні автобуси. Дуже довго боролися, щоб виділити кошти з бюджету, бо не можуть ці автобуси їздити безкоштовно. Обрахували по мінімуму: тільки заробітну плату 8 водіям, пальне і мастила. За обрахунками «Тролейбусного управління», на місяць потрібно 2 млн грн. Виділили 4 млн грн на два місяці», - пояснила начальниця фінансового управління Світлана Терещук на засіданні депутатської комісії з бюджетних питань 27 квітня 2026 року.

В середині червня буде зрозуміло, скільки ж дійсно потрібно виділяти коштів з міського бюджету на так званий «безкоштовний» автобус. При цьому Світлана Терещук зазначила, що цей автобус постійно перевозити пасажирів безкоштовно не зможе, тому що «ми не витягнемо».

Також «Тролейбусному управлінню» планується виділити ще 1, 2 млн грн фінансової допомоги на компенсацію збитків за те, що взимку, коли було обледеніння і відключення електроенергії, тролейбуси не їздили.

Також Світлана Терещук зізналася: «Може цього і не варто говорити, але я скажу: якщо порахувати ці автобуси, плюс тролейбуси, плюс пільгові категорії, які планується запустити на приватні автобуси, наш бюджет це не витримає. Кажу зразу».

Цікаво, що тоді розробляє заступник міського голови Олександр Поляруш з 2024 року у питанні валідації проїзду пасажирів в маршрутках та обліку перевезення пільгових категорій? Виходить, облік зробити зможуть, а компенсувати приватним перевізникам проїзд пільгових категорій – ні?

Кошти на фінансову допомогу КП БМР "Тролейбусне управління" мали виділити 30 квітня, але сесія Білоцерківської міської ради не відублася.