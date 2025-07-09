У травні пенсіонери після 65 років отримають доплати

Пенсії зазначеній категорії одержувачів перераховано в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян. Як повідомили у Пенсійному фонді України, доплату призначають тим, чия пенсія нижча за встановлений мінімум – за умови достатнього стажу та відповідності вимогам.

З 1 січня 2018 року відповідно до частини 2 статті 28 Закону України №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

Право на такий перерахунок мають непрацюючі пенсіонери:

які досягли 65 років;

отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугою років;

за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років;

у разі якщо розмір пенсії за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом “Про державний бюджет України”.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

З 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату визначено в розмірі 8 647 грн, відповідно мінімальний розмір пенсії за віком для зазначеної категорії осіб з 1 січня 2026 року становить 3 458,80 грн (8 647,00 грн х 40%).

Однак фактична мінімальна сума пенсійної виплати для осіб, які досягли віку 65 років (за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років), з урахуванням доплати визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року №209 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році”, з 1 березня 2025 року становить 3 758,00 грн.

