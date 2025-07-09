Як отримати компенсацію від держави на сонячні батареї, генератори та газові котли

У Київській області впроваджується програма, покликана посилити енергонезалежність споживачів та підвищити загальну стійкість регіону до викликів воєнного часу. Йдеться про оновлену програму стійкості систем життєзабезпечення і критичної інфраструктури Київської області на 2023–2027 роки. Її мета — допомогти людям і громадам менше залежати від перебоїв з електро- та теплопостачанням.

Програма передбачає часткову компенсацію витрат на обладнання для приватних і багатоквартирних будинків.

Підтримка для власників приватних будинків

Жителі області можуть отримати відшкодування частини коштів на:

двоконтурні котли (газові або на іншому паливі, крім електричного) — для приватних та багатоквартирних будинків, де є можливість (при заміні електричного котла);

газові плити (для заміщення бойлерів/електрокотлів та електроплит);

сонячні електростанції для приватних домогосподарств;

генератори.

Компенсація за заявами, поданими після 1 березня 2026 року, становить:

30% вартості котла, але не більше 7 000 грн;

30% вартості газової плити, але не більше 3 000 грн;

до 50 000 грн за встановлення сонячної електростанції з двонаправленим лічильником;

30% вартості генератора, але не більше 3 300 грн.

Отримати компенсацію можна лише один раз за кожним видом обладнання.

Важлива умова: обладнання має бути офіційно введене в експлуатацію та підключене відповідно до вимог виробника і чинних правил. Для газового обладнання — з урахуванням вимог оператора газорозподільної системи. Без підтверджувальних документів компенсацію не надаватиметься.

Підтримка для багатоквартирних будинків

Програма також допомагає зробити багатоповерхівки теплішими та енергоефективнішими.

Область компенсує 30% витрат (але не більше 300 000 грн) на роботи з термомодернізації багатоквартирного будинку.

Отримати кошти можуть юридичні особи — суб’єкти управління/утримання багатоквартирного будинку (ОСББ, управитель, керуюча організація, балансоутримувач, експлуатуюча організація, комунальне підприємство тощо). Компенсація надається один раз — для одного будинку і за однією заявою.

Також передбачено часткове відшкодування на встановлення генераторів для забезпечення резервного електроживлення багатоквартирних будинків. Розмір компенсації — 30% вартості, але не більше 100 000 грн. Скористатися підтримкою можна один раз щодо одного будинку.

Як взяти участь

Фізичні та юридичні особи зможуть подавати необхідні пакети документів для участі у програмі через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про старт прийому документів буде повідомлено додатково.

Підтримка для громад

Окремий напрям — допомога територіальним громадам. З обласного бюджету надається субвенція на співфінансування:

придбання та встановлення блочно-модульних котелень на об’єктах соціальної сфери (до 30% вартості проєкту, але не більше 1 500 000 грн на об’єкт);

встановлення сонячних електростанцій на об’єктах соціальної сфери (30% вартості, але не більше 300 000 грн на об’єкт).

Обов’язкова умова — співфінансування з місцевого бюджету або інших дозволених джерел.

Програма покликана зменшити витрати людей на тепло й електроенергію, підвищити комфорт у будинках та зробити громади більш енергостійкими.

