Жителям Білої Церкви виплатять компенсацію за зруйноване житло

Доповідаючи питання, перша заступниця міського голови Інна Новогребельська зазначила, що комісією були розглянуті заяви, які жителі нашої громади подали з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». За підсумками опрацювання документів було прийнято рішення:

- відмовити 13 заявникам у наданні компенсації з певних причин (невірна верифікація, неточно подані дані або ж громадяни написали заяви щодо зняття з розгляду їх звернень);

- шістьом жителям громади погоджено надання компенсації, для них оформлено чек-листи.

Також члени виконкому пілтримали рішення про виплату компенсації у вигляді житлового сертифіката ну суму 1 млн 932 тис. грн. по заяві жительки громади, що була подана через застосунок «Дія» з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» щодо надання компенсації за повністю знищений об’єкт нерухомого майна — житлової нерухомості.