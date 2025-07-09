Жителям Білої Церкви виплатять компенсацію за зруйноване житло

  • Вівторок, бер. 31 2026
31 березня члени виконкому розглянули питання надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Доповідаючи питання, перша заступниця міського голови Інна Новогребельська зазначила, що комісією були розглянуті заяви, які жителі нашої громади подали з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». За підсумками опрацювання документів було прийнято рішення:

-   відмовити 13 заявникам у наданні компенсації з певних причин (невірна верифікація, неточно подані дані або ж громадяни написали заяви щодо зняття з розгляду їх звернень);

-   шістьом жителям громади погоджено надання компенсації, для них оформлено чек-листи.

Також члени виконкому пілтримали рішення про виплату компенсації у вигляді житлового сертифіката ну суму 1 млн 932 тис. грн. по заяві жительки громади, що була подана через застосунок «Дія» з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» щодо надання компенсації за повністю знищений об’єкт нерухомого майна — житлової нерухомості.

Вибір редакції

Читайте також

