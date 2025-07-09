У Білій Церкві з 1 квітня подорожчає проїзд в громадському транспорті

Першим прийнято рішення про встановлення тимчасового тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади.

Доповідаючи питання, заступник міського голови Олександр Поляруш зазначив, що згідно з наданими перевізниками розрахунками, фактична собівартість перевезення одного пасажира сьогодні становить: ТОВ «ТРАНССІТІ» — 29,54 грн (у 2024 р. було 26,91 грн); ТОВ «ЕПІТРАНС» — 27,96 грн (у 2024 р. було 20,47 грн); ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» — 27,96 грн (у 2024 р. вартість пального була 19,84 грн). Наразі середня ціна на пальне становить 85 грн/л. Зростання з 2024 року становить 43 %. Також зросла вартість запчастин та технічного обслуговування автобусів.

Він зауважив, що зволікання з прийняттям цього рішення — непрямий ризик залишити мешканців міста без громадського транспорту. Це вимушений, але необхідний крок для збереження транспортної логістики Білої Церкви. Тож було запропоновано встановити тимчасовий тариф — 20 грн.

Свою думку з приводу вартості тарифу висловили і представники підприємств-перевізників, які були присутні на засіданні виконкому.

Директор ТОВ «Епітранс» Петро Довганенко зазначив: «У 2024 році вартість пального становила 54 грн, зараз — майже 90 грн. Це зростання — на 90 %, і ціни на пальне піднімаються з кожним днем. Встановлення тарифу на оплату проїзду в розмірі 20 грн — це вчорашній день. Ми уже зазнали збитків і маємо борги перед постачальниками, що навіть збільшення тарифу до 20 грн нас не врятує. Розрахунки 28, 29 грн були із врахуванням вартості пального на рівні 81 грн. На сьогодні ціна вже інша. Якщо ми шукаємо компроміс, тариф у розмірі 20 грн — це не компроміс, а майже те ж саме, що було. Компромісним рішенням було б підняття тарифу на проїзд до 23–25 грн. Крім того, ми розуміємо, що з дня на день на маршрут виїде безкоштовний транспорт, який зменшить наші прибутки, пасажиропотік і т. д. Наш розвиток зупинений, вже навіть не йдеться про закупівлю вживаних автобусів та техніки, не кажучи вже про виконання інвестиційних зобов’язань та придбання нових автобусів».

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб так прокоментував питання підняття тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування: «Враховуючи позицію перевізників, розумію, що відбувається на ринку, але, на превеликий жаль, доходи населення не ростуть стрімко, як ціни на стелах автозаправних станцій. Тому вважаю, що правильним рішенням буде встановити тариф у розмірі 20 грн. Але також і до перевізників є питання щодо якості перевезень. Це, у першу чергу, стосується ставлення самих водіїв до наших пасажирів. На це коштів не потрібно. Так само це стосується дотримання хвилини мовчання о 9:00 — вже є закон, який вимагає, аби у цей час весь транспорт зупинявся, щоб вшанувати пам’ять наших Героїв. По-друге, це чистота в автобусах. Повірте, водії в нашій громаді перебувають у не найгіршому становищі. Тому прошу з розумінням ставитися до цього і провести роз’яснювальну роботу з персоналом».

Це рішення набирає чинності з 1 квітня ц. р.

Про встановлення тимчасового тарифу на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква

Електроенергія — це основна стаття витрат у собівартості перевезень тролейбусами. З моменту встановлення діючого тарифу (наразі тариф на проїзд у тролейбусі — 5 грн) ціна на електроенергію зросла в кілька разів. Тролейбуси залишаються найбільш доступним і соціальним видом транспорту у Білій Церкві. Це рішення є необхідним кроком для збереження комунального перевізника.

Тож з метою забезпечення сталого функціонування КП БМР «Тролейбусне управління» виконавчий комітет міської ради вирішив тимчасово, на період воєнного стану, до проведення процедури, визначеної ЗУ «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», встановити тариф на проїзд у міському електричному транспорті м. Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 10 грн.

Новий тариф почне діяти з 1 квітня.

