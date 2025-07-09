Родичам загиблих військовим Білоцеківської громади вручені нагороди

26 березня перед початком засідання 87 сесії, на знак вшанування пам’яті загиблих громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, їхнім рідним було вручено посвідчення та нагрудні знаки «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно).

Відповідно до рішень міської ради від 28 серпня 2025 року, 11 листопада 2025 року та 5 лютого 2026 року, цього високого звання були удостоєні:



Авраменко Руслан Леонідович

Білобров Олексій Борисович

Бондаренко Олександр Юрійович

Дьяченко Максим Вікторович

Загородній Віталій Анатолійович

Зорін Олександр Володимирович

Кашенець Дмитро Сергійович

Коваленко Олександр Васильович

Крижанівський Назар Дмитрович

Макаренко Юрій Володимирович

Мельник Олег Володимирович

Парамонов Юрій Вікторович

Прокоп’як Тарас Романович

Федоров Олександр Олександрович

Цимбал Павло В’ячеславович

Штика Євген Сергійович

Ющенко Іван Іванович

Якуненко Віталій Віталійович



Також цього дня було вручено ряд державних нагород та почесну відзнаку Головнокомандувача ЗСУ:



Орден «За мужність» 3 ступеня (посмертно) Бондарю Віктору Леонідовичу

Відзнаку «Комбатантський хрест» та «Честь та пам’ять» (посмертно) Жигадло Артему Олеговичу

Орден «За мужність» 3 ступеня (посмертно) Погорілому Сергію Олександровичу

Орден «За мужність» 3 ступеня (посмертно) Базилівському Олександру Миколайовичу

Орден «За мужність» 3 ступеня (посмертно) Ющенку Івану Івановичу



Вічна пам’ять та шана полеглим Героям.

Слава Україні!