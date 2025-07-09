У кого та на скільки зростуть пенсії з 1 березня?

Із 1 березня 2026 року в Україні проведуть індексацію пенсій та страхових виплат на 12,1%. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Підвищення торкнеться більшості пенсіонерів, однак для частини громадян розмір виплат не зміниться.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, цьогорічний відсоток індексації на 3,1% вищий, ніж у 2025-му. Розрахунок здійснюється за формулою: 50% — рівень інфляції за попередній рік (8% у 2025 році), ще 50% — зростання середньої заробітної плати за останні три роки (16,1%).

Підвищення отримають пенсіонери загальної системи державного пенсійного страхування, військові пенсіонери, особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримувачі пенсій за особливі заслуги, колишні працівники органів місцевого самоврядування, а також постраждалі від нещасних випадків на виробництві. Окрім того, у 2026 році вперше проіндексують пенсії, призначені у 2021–2025 роках, які раніше не підлягали такому перерахунку.

Індексація стосуватиметься лише основного розміру пенсії — без урахування доплат і надбавок. Мінімальна сума підвищення становитиме 100 гривень, максимальна — 2 595 гривень.

Також зростуть гарантовані мінімальні виплати. Для пенсіонерів віком від 80 років за наявності необхідного страхового стажу мінімальна пенсія збільшиться з 3 758 грн до 4 213 грн. Для осіб віком понад 70 років із повним стажем — з 3 613 грн до 4 050 грн. Для пенсіонерів до 70 років із повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн, а для тих, хто має менший страховий стаж, — з 3 038 грн до 3 406 грн. Також переглянуть мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Водночас індексація не торкнеться тих, хто отримує пенсію на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн), а також максимальні виплати (25 950 грн — десять прожиткових мінімумів). Ці суми вже були переглянуті з 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму.