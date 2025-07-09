У кого та на скільки зростуть пенсії з 1 березня?

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, цьогорічний відсоток індексації на 3,1% вищий, ніж у 2025-му. Розрахунок здійснюється за формулою: 50% — рівень інфляції за попередній рік (8% у 2025 році), ще 50% — зростання середньої заробітної плати за останні три роки (16,1%).
Підвищення отримають пенсіонери загальної системи державного пенсійного страхування, військові пенсіонери, особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримувачі пенсій за особливі заслуги, колишні працівники органів місцевого самоврядування, а також постраждалі від нещасних випадків на виробництві. Окрім того, у 2026 році вперше проіндексують пенсії, призначені у 2021–2025 роках, які раніше не підлягали такому перерахунку.
Індексація стосуватиметься лише основного розміру пенсії — без урахування доплат і надбавок. Мінімальна сума підвищення становитиме 100 гривень, максимальна — 2 595 гривень.
Також зростуть гарантовані мінімальні виплати. Для пенсіонерів віком від 80 років за наявності необхідного страхового стажу мінімальна пенсія збільшиться з 3 758 грн до 4 213 грн. Для осіб віком понад 70 років із повним стажем — з 3 613 грн до 4 050 грн. Для пенсіонерів до 70 років із повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн, а для тих, хто має менший страховий стаж, — з 3 038 грн до 3 406 грн. Також переглянуть мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.