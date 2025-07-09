"Ветеранський простір" розширює штат

Заступниця міського голови Інна Новогребельська розповіла про роботу комунального закладу: «Ветеранський простір було створено в червні минулого року. Заклад успішно працює, надаючи визначені послуги. До установи є велика кількість звернень, за період роботи установи надійшло майже 4,5 тисяч. Штатна чисельність "Ветеранського простору" була затверджена у кількості 31 одиниці. Проте, є його розвиток, заклад отримав від Київської ОВА автомобіль для надання транспортних послуг ветеранам. Тому необхідно ввести до штату посаду водія. А також, установі було передано приміщення за адресою: Я. Мудрого, 42 – там буде організовано роботу ще однієї локації простору. Відтак до штату установи введено й посаду заступника керівника закладу. Відтепер штат даної установи складатиме 33 штатні одиниці».

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив, що мав розмову із заступником Міністра з питань ветеранів. Обговорювалося питання, щоб на базі Білої Церкви за кошти державного бюджету побудувати великий ветеранський простір, який включатиме спортивні зали, конференц- зали тощо. "Наразі ми попрацювали над технічним завданням, опрацювали вимоги до земельної ділянки, наявності комунікаційних мереж та інше, надавши необхідні дані. Якщо ми пройдемо конкурсний відбір, то можливо у нас з’явиться додатковий новий сучасний ветеранський простір", - зазначив секретар. За його словами, очікується, що в громаді після війни мешкатимуть до 20 000 ветеранів.

Перший заступник міського голови подякувала директору КЗ БМР «Ветеранський простір» за належну організацію роботи установи, за проведення різноманітних заходів для її клієнтів. Також відмітила гарну роботу фахівців із супроводу ветеранів та зауважила про позитивні відгуки роботи такого фахівця у спеціалізованому Просторі турботи про ветеранів та ветеранок, що діє на базі однієї з лікарень міста. У свою чергу секретар міської ради Володимир Вовкотруб наголосив, що у нещодавно відкритому кабінету протезування вже було виготовлено перший протез для ветерана.

Директор КЗ БМР "Ветеранський простір" Максим Коноплястий подякував керівництву міста за підтримку закладу та зазначив: «Ми маємо на меті розширятися. На сьогодні у нашій команді відкриті вакансії менеджера та практичного психолога. А за умовами сьогодення кількість ветеранів у подальшому може бути значною, тому й буде додаткова потреба у фахівцях. За розрахунками один такий фахівець має обслуговувати до 100 ветеранів, членів їх родин, членів загиблих Героїв. Наразі в установі їх працює двадцять».