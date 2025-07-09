Важливо

16 військовим присвоєно звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно)

5 лютого під час засідання 85 сесії БМР 16 загиблим військовим - жителям Білоцерківської міської ради, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, депутати міської ради присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно):

-Авраменку Руслану Леонідовичу

-Білоброву Олексію Борисовичу

-Бондаренко Олександру Юрійовичу

-Броннікову Олександру Ігоровичу

-Дяченку Максиму Вікторовичу

-Зоріну Олександру Володимировичу

-Кашенцю Дмитру Сергійовичу

-Макаренка Юрія Володимировича

-Мельник Олег Володимирович

-Парамонову Юрію Вікторовичу

-Прокоп'яку Тарасу Романовичу

-Федорову Олександру Олександровичу

-Цимбалу Павлу В'ячеславовичу

-Штіці Євгену Сергійовичу

-Ющенку Івану Івановичу

-Якуненку Віталію Віталійовичу

Вічна пам'ять і шана нашим ляглим Героям!

