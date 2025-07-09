16 військовим присвоєно звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно)

-Авраменку Руслану Леонідовичу
-Білоброву Олексію Борисовичу
-Бондаренко Олександру Юрійовичу
-Броннікову Олександру Ігоровичу
-Дяченку Максиму Вікторовичу
-Зоріну Олександру Володимировичу
-Кашенцю Дмитру Сергійовичу
-Макаренка Юрія Володимировича
-Мельник Олег Володимирович
-Парамонову Юрію Вікторовичу
-Прокоп'яку Тарасу Романовичу
-Федорову Олександру Олександровичу
-Цимбалу Павлу В'ячеславовичу
-Штіці Євгену Сергійовичу
-Ющенку Івану Івановичу
-Якуненку Віталію Віталійовичу
Вічна пам'ять і шана нашим ляглим Героям!