16 військовим присвоєно звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно)

5 лютого під час засідання 85 сесії БМР 16 загиблим військовим - жителям Білоцерківської міської ради, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, депутати міської ради присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно):