Зміни в Програмі підтримки Захисників і Захисниць України

Програма підтримки Захисників і Захисниць України діяла у громаді і у попередній період. Депутатами міської ради було затверджено документ на подальший період, тому рішенням про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2026-2028 рр. перезатверджено 20 порядків, якими визначено механізми реалізації всіх визначених Програмою заходів.

Доповідаючи питання, перший заступник міського голови Інна Новогребельська відмітила, що процедура реалізації заходів у переважній більшості не змінена та акцентувала увагу на деяких Порядках, які мали нововведення.

1) Порядок надання грошової допомоги для компенсації витрат за послуги санаторно-курортного лікування або відпочинку: «Як виявилося цей захід є дуже актуальним. Мова йде про те, що члени сімей загиблих військовослужбовців, маючи дітей до 18 років можуть отримати компенсацію з місцевого бюджету на їх відпочинок. У нашій громаді є родини, у яких по двоє та троє дітей. Вони можуть обирати собі місце, де мають бажання відпочити. Заключається тристоронній договір, за яким ми перераховуємо на обраний комплекс відпочинку чи санаторій відповідні кошти. У цьому році така компенсація становить до 16 тис. 640 грн.

2) Порядок надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. Раніше компенсація визначеним категоріям громадян, у розмірі 50%, відбувалася щомісячно. З липня 2025р. функції щодо володіння базами даних щодо пільгових категорій населення були перенаправлені до Пенсійного фонду України. Тому структурні підрозділи БМР направляють запити, аби з’ясувати право тої чи іншої людини на пільгу. Для отримання таких даних потрібен час, тому у Порядку скореговано механізм виплат. Тепер він відбуватиметься двома траншами: за опалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) оплата відбуватиметься у жовтні, та неопалювальний сезон ( з 1 жовтня по 30 квітня) – оплата у травні.

3) Порядок надання одноразової грошової допомоги на встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, які не поховані на Алеї Героїв збільшено суми. Компенсація за пам’ятник становитиме 86 тис. 470 грн, на облаштування – 25 тис. 941 грн.

4) Порядок надання одноразової грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України – мова йде про військовослужбовців, які повернулися з полону. Цей захід до Програми підтримки Захисників і Захисниць України було включено депутатами БМР у грудні минулого року. Відтак, заплановано надання такої допомоги у розмірі 15 прожиткових мінімумів. Наразі ця сума становить – 49 тис. 920 грн.