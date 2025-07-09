Положення щодо транспортної послуги «Соціальне таксі»

Соціальне таксі - це послуга, якою зможуть скористатися особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи з обмеженою мобільністю. Її метою є поліпшення транспортної доступності до об’єктів соціальної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.

Цю послугу надаватимуть дві комунальні установи: «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» та «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс». На їх балансі є необхідні спеціальні транспортні засоби, обладнані підйомниками.

Управління соціального захисту населення БМР здійснюватиме функцію диспетчера послуги, тобто громадяни, які потребуватимуть соціального таксі дзвонитимуть до управління та здійснюватимуть замовлення. Про початок роботи таксі та телефони за якими можна буде замовити послугу повідомимо додатково.

Безоплатно соціальним таксі зможуть користуватися особи, які зареєстровані на території Білоцерківської громади і пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (милиць, палиць, крісел колісних, ходунців тощо). Це такі категорії населення:

- особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

- діти з інвалідністю;

- громадяни похилого віку, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- особи, які проходять лікування методом гемодіалізу, хіміотерапії або променевої терапії;

- особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи;

- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які є особами з інвалідністю 3 групи;

- учасники масових або індивідуальних офіційних заходів, визначених за соціальною ознакою/категорією/статусом;

- клієнти центрів на умовах надання послуг.

Право скористатися транспортною послугою безоплатно також матимуть і військовослужбовці, які перебуватимуть в громаді на лікуванні і пересуватимуться за допомогою технічних засобів реабілітації.

Перевезення отримувачів транспортної послуги безоплатно здійснюватиметься в межах громади з метою доставки до/з:

- лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів (у разі перевезення дітей з інвалідністю), закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери;

- місцевих структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- судових установ;

- автомобільних та залізничних вокзалів;

- офіційних місць проведення соціальних, культурно-масових та спортивних заходів.

Проте, транспортна послуга в межах території громади безоплатно надаватиметься отримувачам послуги не частіше ніж раз на тиждень, всі інші платно.

Фінансування послуги здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету нашої громади, передбачених на реалізацію заходів Програми надання в Білоцерківській міській територіальній громаді транспортної послуги «Соціальне таксі» на 2026-2028 роки, а також за кошти, що можуть надійти за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, внесків окремих громадян та надання послуг на платній основі, інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Послугу надаватимуть в межах Білоцерківської громади та, як виняток, в межах Київської області.

Детальніше про умови за яких можна скористатися соціальним таксі, порядок розрахунків та тарифи на надання транспортної послуги «Соціальне таксі» можна переглянути тут: https://vykonkom.bc-rada.gov.ua/?p=proekty_rishen&sp=single&id=1339