З 1 січня вступили в дію нові правила працевлаштування людей з інвалідністю

1. Соціальний супровід на робочому місці
-
Працівники з інвалідністю отримують індивідуальний супровід на робочому місці.
-
Встановлюється відповідальність роботодавця за забезпечення доступності робочого процесу та необхідних адаптацій.
2. Створення доступного робочого місця
-
Роботодавці зобов'язані облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю (пандуси, спеціальні меблі, технічні засоби).
-
Передбачена державна фінансова підтримка для облаштування робочого місця.
3. Переклад жестовою мовою та комунікаційна підтримка
-
Забезпечується переклад жестовою мовою та інші засоби комунікації для працівників із порушеннями слуху.
4. Квоти та стимулювання працевлаштування
-
Розширюються механізми квот для працевлаштування осіб з інвалідністю.
-
Передбачаються заохочення для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю.
5. Відповідальність роботодавців
-
Запроваджується контроль за виконанням норм Закону.
-
Передбачена відповідальність за ненадання доступних робочих місць або порушення умов праці для осіб з інвалідністю.
6. Підтримка адаптації та професійного розвитку
-
Працівники з інвалідністю отримують доступ до навчання, перекваліфікації та професійного розвитку.
-
Забезпечується підтримка під час адаптації до нових умов праці.
Таким чином, нові положення спрямовані на забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні та підтримку професійної діяльності осіб з інвалідністю, підвищення ефективності їх соціальної інтеграції та захисту трудових прав.