З 1 січня вступили в дію нові правила працевлаштування людей з інвалідністю

  Вівторок, січ. 06 2026
В Україні набрали чинності нові правила працевлаштування людей з інвалідністю, які передбачають комплексний підхід до їх соціальної та професійної інтеграції. Так, нормативно-правовою основою оновлених правил, що запрацювали з 1 січня 2026 року, є Закон України № 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», відповідно до положень якого ключовими змінами є:

1. Соціальний супровід на робочому місці

  • Працівники з інвалідністю отримують індивідуальний супровід на робочому місці.

  • Встановлюється відповідальність роботодавця за забезпечення доступності робочого процесу та необхідних адаптацій.

2. Створення доступного робочого місця

  • Роботодавці зобов'язані облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю (пандуси, спеціальні меблі, технічні засоби).

  • Передбачена державна фінансова підтримка для облаштування робочого місця.

3. Переклад жестовою мовою та комунікаційна підтримка

  • Забезпечується переклад жестовою мовою та інші засоби комунікації для працівників із порушеннями слуху.

4. Квоти та стимулювання працевлаштування

  • Розширюються механізми квот для працевлаштування осіб з інвалідністю.

  • Передбачаються заохочення для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю.

5. Відповідальність роботодавців

  • Запроваджується контроль за виконанням норм Закону.

  • Передбачена відповідальність за ненадання доступних робочих місць або порушення умов праці для осіб з інвалідністю.

6. Підтримка адаптації та професійного розвитку

  • Працівники з інвалідністю отримують доступ до навчання, перекваліфікації та професійного розвитку.

  • Забезпечується підтримка під час адаптації до нових умов праці.

Таким чином, нові положення спрямовані на забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні та підтримку професійної діяльності осіб з інвалідністю, підвищення ефективності їх соціальної інтеграції та захисту трудових прав.

