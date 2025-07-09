З 1 січня вступили в дію нові правила працевлаштування людей з інвалідністю

В Україні набрали чинності нові правила працевлаштування людей з інвалідністю, які передбачають комплексний підхід до їх соціальної та професійної інтеграції. Так, нормативно-правовою основою оновлених правил, що запрацювали з 1 січня 2026 року, є Закон України № 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», відповідно до положень якого ключовими змінами є: