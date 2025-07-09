З 1 січня в Україні діятимуть нові правила оформлення квитків на транспорт

Квиток стане документом, який підтверджуватиме поїздку і захищатиме права пасажира. У кожному квитку обов'язково буде зазначено, хто перевозить, хто страхує та куди звертатися в разі виникнення проблем. Це ускладнить роботу нелегальних перевізників і зробить поїздки більш прозорими та безпечними.

Квитки матимуть єдину форму та унікальний номер, що допоможе державі контролювати перевезення, а пасажирам – відстоювати свої права.

Найбільше змін відчують пасажири міжміських та міжнародних маршрутів. У квитку з'явиться інформація про маршрут, місце, багаж і дані пасажира. Електронні квитки прирівнюватимуться до паперових, тож їх можна буде зберігати в телефоні. Уся інформація буде доступна через QR-код або електронну пошту.

Пасажири отримають більше захисту і зрозумілих правил, однак через нові вимоги перевізники можуть підвищити ціни. Загалом правила наближають перевезення до стандартів ЄС.

