Як зміниться розмір пенсії та соціальних виплат з 1 січня 2026 року?

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (мінімально гарантовано від держави):

для дітей до 6 років – 1 408,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 1 756 грн;

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють та не сплачують ЄСВ:

за 126 календарних днів відпустки (при нормальному перебігу пологів) – 29 399, 58 грн;

за 140 календарних днів відпустки (при ускладнених пологах) – 32 666,20 грн;

за 180 календарних днів відпустки (для жінок-чорнобильців) – 41 999,40 грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною: