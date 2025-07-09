Як зміниться розмір пенсії та соціальних виплат з 1 січня 2026 року?

- мінімальна заробітна плата з 1 січня – 8 647 грн;
- мінімальний розмір допомоги по безробіттю – 1 500 грн, а максимальний – 8 647 грн;
- мінімальний розмір ЄСВ – 1 902,34 грн/міс, а максимальний – 38 046,80 грн/міс
Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2 595 грн, а максимальний – 25 950 грн;
Мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
- для дітей віком до 6 років – 1 408,5 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років – не менше 1 756 грн;
-
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (мінімально гарантовано від держави):
- для дітей до 6 років – 1 408,5 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – 1 756 грн;
Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють та не сплачують ЄСВ:
- за 126 календарних днів відпустки (при нормальному перебігу пологів) – 29 399, 58 грн;
- за 140 календарних днів відпустки (при ускладнених пологах) – 32 666,20 грн;
- за 180 календарних днів відпустки (для жінок-чорнобильців) – 41 999,40 грн.
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною:
- для дітей до 6 років – 7 042, 50 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – 8 780 грн.
-
Допомога на дітей одиноким матерям (максимально):
- на дітей до 6 років – 2 817 грн;
- на дітей від 6 років до 18 років – 3 512 грн;
- на дітей від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 3 328 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (максимально);
- на дітей до 6 років – 7 042,50 грн;
- на дітей до 6 років, які мають інвалідність – 9 859,50 грн;
- на дітей віком від 6 до 18 років – 8 780 грн;
- на дітей віком від 6 до 18 років, які мають інвалідність – 12 292 грн;
Допомога малозабезпеченим сімʼям (максимально):
- на дітей віком до 6 років – 4084,65 грн;
- на дітей віком від 6 до 18 років – 5092,40 грн;
- на працездатних осіб – 1 996,8 грн;
- на непрацездатних осіб та осіб з інвалідністю – 2595 грн;
- на громадян, які проживають і працюють (навчаються) на території гірського населеного пункту, розмір виплати збільшується на 20 %.
Зверніть увагу! Розмір допомоги на проживання ВПО залишається без змін.