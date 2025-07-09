У Білій Церкві відкрито «Простір турботи про ветерана»

16 грудня в Білій Церкві відбулося відкриття «Простору турботи про ветерана» - спеціалізований центр комплексної підтримки для Захисників та Захисниць, які повертаються до цивільного життя та потребують не лише медичної допомоги. Важливими для них є також фахові консультації з психологічної та фізичної реабілітації, підтримка в оформленні документів та отриманні пільг.

«Простір турботи про ветерана» у Білій Церкві реалізований Міністерством у справах ветеранів України. У Білій Церкві простір створений за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансування Європейського Союзу. Сьогодні такі простори вже діють у Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. Нововідкритий простір у Білій Церкві - перший на Київщині та тринадцятий в Україні.

На відкриття «Простору турботи про ветерана» до Білої Церкви завітала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, представники обласної, місцевої та районної влади.

«Створення «Просторів турботи про ветерана» - це ініціатива, яку ми розпочали в цьому році, - розповіла Наталія Калмикова. - Це місце, яке ми робимо гарним і комфортним у закладі охорони здоров’я. Сьогодні ми відкриваємо вже 13 такий простір в Україні, до кінця року відкриємо ще 2. І у нас в планах постійно розширювати цю мережу. Наше завдання - щоб у кожному закладі охорони здоров’я, де лікується ветеран або військовослужбовець, був фахівець із супроводу, була територія для спілкування. Зараз у нас вже 520 закладів охорони здоров’я, де є працевлаштовані фахівці супроводу, які знімають навантаження з медичного персоналу і допомагають ветеранам та військовослужбовцям вирішувати питання, пов’язані з документами, соціальними послугами тощо. Підтримку в реалізації Простору турботи про ветерана нам надають різноманітні партнери. На сьогодні це Міжнародна організація з міграції (МОМ). Ми залучаємо всі можливі доступні позабюджетні кошти для того, щоб зробити перебування в лікарні для наших Героїв максимально комфортним».

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб під час заходу наголосив, що відкриття цього простору - визначна подія, адже громада продовжує роботу з ветеранами: «Уже вдруге нашу громаду відвідує міністр у справах ветеранів України, і ми відкриваємо другий заклад для ветеранів. Зрозуміло, що всім хлопцям, які воювали, потрібна допомога. І ми зі свого боку будемо робити все, аби їм було комфортно, адже ми цінуємо кожного і допомагатимемо кожному. Це не останній такий заклад у нашому місті, і на цей рік у нас також є амбітні плани щодо відкриття ветеранських просторів».

Генеральний директор КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» Олександр Грузинський відмітив, що поряд із ветеранським простором сформовано кабінети для протезування військових та цивільних, які мають змогу безкоштовно отримати первинне протезування: «Сьогодні це програма МОЗ України, за підтримки голови Київської обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів - для підтримки реабілітації в Україні. Вони повністю оснастили кабінет комп’ютерною технікою. І в цих кабінетах буде відбуватися первинне протезування верхніх та нижніх кінцівок для цивільного населення, а також демобілізованих громадян. У нас отримали допомогу більше 50 хворих, яким було проведено протезування. Наші протезисти входять у мультидисциплінарні команди, тут же вони проводять первинне протезування та повністю адаптують хворих до протеза. І поки хворі чекають постійного протеза, вони можуть ходити, рухатися та нормально адаптуватися до цивільного життя».

Радник голови Київської обласної військової адміністрації з питань безбар'єрності, голова Ради ветеранів при Білоцерківській РДА, ветеран Збройних Сил України Андрій Сіромаха, який зазнав тяжких поранень під час бойових дій, наголосив на важливості такого проєкту: «Мені свого часу не вистачало такого кабінету і таких послуг. Я дуже радий, що є можливість відкрити його в нашому рідному місті - Білій Церкві. Важливо, що кабінет облаштовано відповідно до всіх вимог доступності та інклюзивності. Тож чекаємо вражень та побажань від інших відвідувачів».

У заході також взяв участь депутат Білоцерківської міської ради, директор КЗ БМР «Ветеранський простір» Максим Коноплястий.

За матеріалами сайту БМР