П'яні розбірки в центрі міста: чи реагує влада?

2 листопада громаду міста сколихнула новина про те, що біля магазину «Білий налив», що поруч з дитячим парком ім. Т. Шевченка хтось підірвав петарду. Ця новина не є першою. У вересні молодь, яка вживає спиртне, влаштувала бійку. Чи планує влада вирішувати цю проблему?

20 листопада на пресконференції секретар міської ради Володимир Вовкотруб відповів таким чином: «Була принципова розмова з представниками поліції щодо ситуації довкола магазинів АТБ та «Білий налив», навіть залучили додаткові патрульні екіпажі з інших міст. Дуже прикро що такі речі є. Сьогодні піднімаємо питання відповідальності і керівництва АТБ, і «Білого наливу», які реалізують алкогольні напої молоді. Після координаційної наради трішки вдалося поліпшити ситуацію. Але звичайно така діяльність торгівельних закладів і ситуація довкола продажу ними спритних напоїв створює негативний імідж місту. Навіть в тік-тоці створили канал і виставляють відео з таких бійок. Це неприпустимі речі».

Наскільки вдалою буде боротьба влади, покаже час.