П'яні розбірки в центрі міста: чи реагує влада?

20 листопада на пресконференції секретар міської ради Володимир Вовкотруб відповів таким чином: «Була принципова розмова з представниками поліції щодо ситуації довкола магазинів АТБ та «Білий налив», навіть залучили додаткові патрульні екіпажі з інших міст. Дуже прикро що такі речі є. Сьогодні піднімаємо питання відповідальності і керівництва АТБ, і «Білого наливу», які реалізують алкогольні напої молоді. Після координаційної наради трішки вдалося поліпшити ситуацію. Але звичайно така діяльність торгівельних закладів і ситуація довкола продажу ними спритних напоїв створює негативний імідж місту. Навіть в тік-тоці створили канал і виставляють відео з таких бійок. Це неприпустимі речі».
Наскільки вдалою буде боротьба влади, покаже час.