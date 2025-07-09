Заплановані роботи з будівництва садочку на масиві Піщаному виконані

Володимир Вовкотруб відповів: «Був затверджений календарний план робіт. У цьому році всі роботи виконані вчасно на загальну суму 78, 7 млн грн, з них 60 млн грн – кошти державного бюджету. Ми дофінансовуємо будівництво садочка з місцевого бюджету в розмірі 23% від загальної вартості. Якщо будуть кошти на наступний рік, то будівництво продовжиться. І до кінця 2026 року по плану маємо закінчити спорудження дитсадка».
Нагадаємо, вартість будівництва садочка становить 167 млн грн. Виконує роботи - черкаське товариство "Артемзбуд". Але договірна ціна динамічна, тобто платити за обладнання і будматеріали мають по ринкових цінах на момент виконання робіт. Їх можна буде дізнатися тільки з актів виконаних робіт.
Дитсадок будується в основному за кошти по Програмі відновлення України, яка співфінансується з Європейським інвестиційним банком. 23% від вартості – доплачує місцевий бюджет.
Будівельні роботи стартували на початку 2025 року. У липні під час інспекції міської влади та представників ООН, головний інженер ТОВ «Артемзбут» обіцяв: «Орієнтовно до кінця серпня – початку вересня ми плануємо вийти під дах. У вересні – жовтні плануємо робити покрівельні роботи і на кінець року мати будівлю, яка буде засклена і мати дах».