23,8 млн грн виділено на допомогу мешканцям Білоцерківської громади, які постраждали від обстрілів

20 листопада під час пресконференції Володимир Вовкотруб зауважив, що за період повномасштабного вторгнення, з 2022 до 2025 року, на допомогу жителям нашої громади, чиє житло постраждало внаслідок збройної агресії рф, з бюджету нашої громади було виділено 23,8 млн грн. З них 17 млн грн - тільки в 2025 році.

«По допомогу за цей період до органів місцевої влади звернулося 199 осіб, тоді як в 2025 році - 139 осіб, і на допомогу було виділено 17 млн грн. У нашій громаді, на превеликий жаль, у зв’язку із збройною агресією виникають внутрішні проблеми, у вирішенні яких ми також маємо допомагати. І це, у свою чергу, вплинуло на обсяги надання допомоги нашим військовим», - пояснив секретар міської ради.

Нагадаємо, що в разі виявлення пошкоджень житлових будинків та підприємств, внаслідок повітряної атаки, для фіксації руйнувань потрібно телефонувати за тел.: 102 та в ЦОР за тел.: 067-310-77-55, 099-310-77-55 та 063-310-77-55.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги від муніципалітету власникам пошкодженого житла необхідно діяти відповідно до порядку, розміщеного за посиланням https://bc-rada.gov.ua/node/16598

Під час пресконференції журналістка газети "Громадська думка" запитала у секретаря, як триває відновлення будинку на масиві Піщаному, куди прилетів шахед і пошкодив дах. Секретар міськради відповів, що з міського бюджету мешканцям допомогти не можемо, роботи зупинено. Виявляється, будинок - відомчий, перебуває на балансі Білоцерківського аграрного університету. Мешканцям запропонували створити ОСББ, адже всі квартири давно приватизовані. Проте питання зайшло, як завжди, в бюрократичну колізію. Міністерство освіти України вважає, що майно з освітніх закладів знімати з балансу не можна, у той час як Житловий кодекс України передбачає таку можливість. Відтак, міська влада єдине, чим змогла допомогти, - прибрати територію після прильоту. А хто буде відновлювати будинок, наразі незрозуміло.