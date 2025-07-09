Білоцерківців закликають не користуватися ліфтами, коли вимикається світло

"На початку відключень відбувалося до близько 170 звернень на добу стосовно того, що відключені чи зламані ліфти. Наразі ця цифра становить 100 звернень на добу", - зазначив секретар міськради.
Окрім того, що через різке відключення електроенергії горять електромотори та інше електрообладнання, самі ж громадяи ще й завдають шкоди ліфтам, коли намагаються самотужки покинути ліфт під час його зупинки. Кабіни ламають і тоді потрібен час на відновлення. Адже запчастин вже немає, їх в Україні не виготовляють.
"Хочу звернутися до мешканців: не намагайтеся самостійно вийти з ліфта, якщо він зупинився через вимкнення електроенергії. Навіть коли ви маєте фізичну силу і самі може спробувати покинути кабіну ліфта – не робіть цього, це небезпечно, адже ввімкнення може відбутися у будь-яку хвилину, і може статися лихо. Крім того, кожен ремонт ліфта - це виготовлення проєкта. Проєкт має пройти експертизу. Тільки після цього можна розпочати відновлювальні роботи. А це все час. Зауважу, що сума, яку ми вже витратили у цьому році на ремонт ліфтів із бюджету, вдвічі більша, ніж ми зазвичай використовували", - зазначив секретар міської ради.