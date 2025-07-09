Яка подальша доля міської володікарні?

Депутати під час засідання 79 сесії БМР розглянули питання подальшого функціонування водолікарні за адресою: вул. Театральна, 8.

Ця лікарня вже кілька років стоїть зачиненою та піддалася руйнації з боку вандалів: вікна побиті, ванни, медичні інструменти потрощені, меблі, двері поламані. У лікарні обігріваються люди без постійного місця проживання. І лише тепер за наполяганням окремих депутатів та голови Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс» вдалося привернути увагу до цього непростого питання.

10 листопада відбулося виїзне засідання постійної комісії з гуманітарних питань до водолікарні, на якому були присутні профільний заступник, депутати міської ради, представники управління охорони здоров'я, управління комунальної власності та концесії, журналісти. Обговорювали стан міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів. Була присутня також т.в.о. головного лікаря лікарні Н. Казьміренко та колишній директор В. Погрібний. Пані Казьміренко заявила, що грошей на лікарню немає, персонал звільнився.

Водолікарня в м. Біла Церква була заснована ще в 1937 році. Функціонування було безпосередньо пов’язане з наявністю свердловин надзвичайно цінних мінеральних радонових вод.

11 листопада на сесії депутати обговорили це питання. Голова профільної депутатської комісії Борис Смуток заявив, що під час виїзного засідання ухвалили такі подальші кроки:

- розробили програму функціонування сучасного реабілітаційного центру на місці водолікарні;

- визнати недоцільним ремонт будівель, адже ступінь їх аварійності значний;

- визначити фінансування господарчого нагляду за цією територією та аварійними будівлями до моменту будівництва нового реабілітаційного центру.

Також, що найголовніше, депутати планують виділити 100 тис грн для проведення геологічної розвідки радонових свердловин, адже не зрозуміло, який їх обсяг та якість води. Ще коли лікарня функціонувала, не всі свердловини працювали, а частина з них знаходилася на приватній території.

Тож питання вирішили винести на наступну сесію.