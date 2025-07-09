Українці отримуватимуть 50 тисяч при народженні дитини

В Україні з 2026 року зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми. Зокрема при народженні маляти батьки отримуватимуть одноразову виплату 50 тисяч гривень.

Відповідний законопроєкт №13532 в цілому ухвалили у Верховній Раді.

Про це також повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вже з 1 січня матері за народження дитини будуть отримувати 50 тисяч гривень. І далі – 7 тисяч щомісяця до року.

Дуже довго добивались цього! Нарешті", – написав нардеп.

Документ створює умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, кажуть у парламенті.

Закон встановлює, що розміри допомоги у 2026 році становитимуть:

7 тисяч гривень – виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування, крім військовослужбовиць, для яких допомога становитиме 100% від грошового забезпечення;

50 тисяч – одноразова допомога при народженні дитини;

7 тисяч – щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

8 тисяч – допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою "єЯсла" у випадку працевлаштування одного з батьків чи опікунів, які дбають про дитину, на повний робочий день;

8 тисяч гривень – грошова виплата по догляду за програмою "єСадок";

5 тисяч гривень – одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

При цьому виплати батькам до досягнення малюком віку одного року будуть виплачувати, якщо дитина народилася у 2025 році. Сума допомоги "єЯсла" буде більшою для малят з інвалідністю – для них використовуватимуть коефіцієнт 1,5.

Також законом врегульовано перехідний період: якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки продовжуватимуть отримувати поточну виплату (860 грн) і додатково отримуватимуть нову допомогу в розмірі 7 000 грн/міс, доки дитині не виповниться рік.

