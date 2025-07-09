У листопаді частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати.

Як отримати тисячу гривень до пенсії?

Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", В Україні діє державна програма підтримки для людей похилого віку, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду.

Такі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку до пенсії, яка допомагає покривати базові витрати на догляд та побутові потреби Зокрема, доплата надається самотнім пенсіонерам, які:

досягли 80 років;

потребують постійного стороннього догляду (це підтверджує медичний висновок ЛКК);

отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;

не мають працездатних родичів (дітей, онуків або правнуків), зобов’язаних їх утримувати.

Як оформити надбавку до пенсії на догляд?

Як пояснили у ПФУ, щоб оформити надбавку у 2025 році, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді.

Потім із цим документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про відсутність інших соціальних виплат подати заяву до Пенсійного фонду.

Яку ще надбавку можна оформити до пенсії?

20% надбавку до пенсії отримують жителі гірських населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Також право на підвищення пенсії мають чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки зі стажем понад 30 років, якщо пенсію їм було призначено після жовтня 2011 року.

