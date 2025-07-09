Розмір компенсації по догляду за родичем-пенсіонером

В Україні родичі, які доглядають за пенсіонерами, мають право на щомісячну компенсацію від держави. Йдеться про випадки, коли літня людина потребує постійної сторонньої допомоги, а догляд здійснюється вдома, без залучення соціальних служб. У 2025 році розмір такої компенсації залежить від доходу сім’ї та прожиткового мінімуму.

Згідно з чинними нормами, компенсація надається у разі спільного проживання з пенсіонером та наявності медичного висновку про потребу в догляді. Сума виплати визначається як різниця між прожитковим мінімумом для працездатної особи (2 920 грн) та середнім доходом на одного члена родини. Наприклад, якщо середній дохід становить 2 000 грн, компенсація складе 920 грн на місяць.

Виплата призначається на один рік, після чого необхідно повторно підтвердити потребу в догляді. Оформити компенсацію можна через Пенсійний фонд України, подавши заяву, медичний висновок, документи про доходи та підтвердження спільного проживання.

Нагадаємо, Уряд наголошує, що ця допомога не є зарплатою чи пенсією, але дозволяє частково компенсувати витрати на догляд. Вона не оподатковується і не враховується як дохід при оформленні інших соціальних виплат.

