Лише 55% роботодавців Білоцерківської громади оцифрували трудові книжки своїх працівників

Спливає термін переведення паперових трудових книжок в електронний формат, проте окремі установи і організації, які проводять діяльність на території Білоцерківської громади, зволікають з подачею скан-копій необхідних документів.

Вкрай гостро в сьогоднішніх реаліях стоїть питання оцифрування скан-копій трудових книжок працівників та ведення подальшого електронного обліку. Відсоток поданих електронних трудових книжок страхувальниками, які проводять діяльність на території Білоцерківської громади, станом на 19.08.2025 становив 54,93, наразі становить 55,84.

Дане питання регулюється Законом України від 05.02.2021 № 1217 - ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” (далі - Закон України №1217-ІХ), який набув чинності 10 червня 2021 року, та яким внесені зміни до ст. 48 Кодексу законів про працю України щодо переведення обліку трудової діяльності працівника з паперової форми (у трудовій книжці) в електронну – у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відведений залишок часу надзвичайно стислий для отримання 100% виконання вимог Закону України №1217-ІХ.

Відсутність електронної трудової книжки в реєстрі застрахованих осіб впливає на можливість надання широкого спектру послуг, а саме на: правильність обчислення страхового стажу, призначення та виплату пенсій, соціальних допомог, а також на можливість отримання електронних послуг, пов'язаних з трудовою діяльністю.

Роботодавці мають забезпечити внесення даних про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші події, що впливають на трудовий стаж в електронній формі для уникнення дестабілізації в роботі та соціальної напруги серед громадян.

Дані про трудову діяльність подаються через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 066-086-51-00.

