14 білоцерківцям нададуть 1, 7 млн грн компенсації за пошкоджене обстрілами майно

14 жовтня на засіданні виконкому БМР підтримали рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Завданням комісії є розгляд заяв білоцерківців чиє житло постраждало від збройної агресії рф.

Члени виконкому ухвалили рішення надати допомогу 14 заявникам на загальну суму 1 млн 730 тис 400 грн. 5 заяв повернуто на доопрацювання.

заступниця міського голови Інна Новогребельська поінформувала, що з початку повномасштабного вторгнення до міської влади надійшла 231 заява від жителів громади на отримання одноразової адресної матеріальної за пошкоджене житло. З них призначено та виплачено матеріальну допомогу ( за виключенням останнього протоколу) по 135 зверненням, 71 заява – на доопрацювані. Всього з 2022 року (з врахуванням даного протоколу) виплачено 17 млн 31 тис. 88 грн.

На жаль, наприкінці минулого місяця Біла Церква зазнала чергової масованої атаки і пошкоджень зазнали помешкання містян. Відтак, ці люди теж можуть звертатися для отримання одноразової матеріальної допомоги. Станом на 29 вересня до Центру оперативного реагування з повідомленнями про пошкоджене майно звернулися 146 заявників.

Нагадаємо, що відповідно до Порядку передбачено, що:

-право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги мають жителі Білоцерківської міської територіальної громади, майно яких розташоване на території Білоцерківської міської територіальної громади зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, що призвело до порушення нормальних умов їх життєдіяльності;

-належність до жителів Білоцерківської міської територіальної громади власників/співвласників майна визначається на момент руйнувань або пошкоджень майна та підтверджується витягом з реєстру Білоцерківської міської територіальної громади.

-власники майна, що зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, які не є жителями Білоцерківської міської територіальної громади, права на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги не мають.

-якщо співвласник, який уповноважив іншого співвласника домогосподарства на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги, не є жителем Білоцерківської міської територіальної громади, одноразова адресна матеріальна допомога на такого співвласника не надається і розраховується пропорційно частки власності уповноваженого співвласника.

Оновлений порядок отримання одноразової матеріальної допомоги для постраждалих внаслідок російської агресії тут: https://bc-rada.gov.ua/node/16598

За матеріалами сайту БМР