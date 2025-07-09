З жовтня українці мають змогу заблокувати спам-дзвінки

Відтепер українці можуть захиститися від спам-дзвінків. Уряд ухвалив постанову , яка дозволяє операторам блокувати номери, що надсилають небажані рекламні дзвінки. Нові правила набули чинності 2 жовтня, і вже заблоковано тисячі спам-номерів, повідомляє Мінцифри.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру без попередньої згоди користувача, коли компанії намагаються продати товари чи послуги. Тепер кожен користувач може звернутися до свого оператора та допомогти заблокувати такі номери:

Vodafone — через застосунок або за номерами 111 / 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

"Київстар" — через застосунок або за номерами 466 / 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

lifecell — через застосунок або за номерами 5433 / 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:

виклики здійснюють без комунікації;

середня тривалість дзвінків за 7 днів — менш ніж 60 секунд;

понад 50% дзвінків — на різні номери;

на номер неможливо передзвонити;

під час виклику відтворюється записане повідомлення;

скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера

номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Також можна поскаржитися на спам через гарячу лінію Уряду 1545 або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Джерело