Де краще замовити офісний переїзд?

Переїзд офісу - це серйозний і відповідальний захід, що вимагає ретельного планування та організації. Від того, наскільки грамотно буде виконано цей процес, багато в чому залежить подальша ефективність роботи компанії. Тому вкрай важливо замовити офісний переїзд у професіоналів. Але які критерії враховувати під час пошуку транспортної компанії, на що звертати увагу? Спробуємо з цим розібратися.