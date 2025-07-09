Як розпізнати алкоголізм у жінки “СТАТУС” Біла Церква

Алкогольний розлад (AUD) — це спектр станів, коли контроль над уживанням порушений, попри негативні наслідки. Жіноче тіло інакше реагує на алкоголь. При однаковій порції алкоголю концентрація в крові у жінок вища, органи вразливіші, ускладнення розвиваються швидше. Це підтверджують узагальнення від провідних організацій громадського здоров’я та наукові огляди. Для жінок не існує безпечної кількості, яка нівелює ризики, передусім онкологічні. Ці ризики попереджує лікування від алкоголізму Біла Церква “Статус” .

Ще одна причина — соціальна. Через сором і страх осуду жінки часто звертаються пізніше. Паралельно тягнуть роботу й домашні обов’язки, тому келих для зняття напруги непомітно стає звичкою, а далі — проблемою. У період планування вагітності, вагітності та грудного вигодовування рекомендується повна відмова від алкоголю.

Сигнали, що пора діяти: зростання толерантності, труднощі зі зупинкою, провали в пам’яті, думки, що крутяться довкола напою, конфлікти вдома чи на роботі.

Важливо: один келих на день не є безпечним — навіть невеликі дози підвищують ризик раку (зокрема молочної залози).

За даними ВООЗ, у 2019 році алкоголізм спричинив ~2,6 млн смертей: 2,0 млн чоловіків і 0,6 млн жінок. Живуть із розладами, пов’язаними з алкоголем, близько 400 млн людей (з них ~209 млн — із залежністю).

Україна (опитування ВООЗ, листопад-2024): серед дорослих 18+ 78% — теперішні споживачі (82% чоловіків; 74,6% жінок). Серед тих, хто п’є, середня частота — 46 днів на рік (чоловіки — 67; жінки — 27). Надмірні епізоди (біндж-пиття) мали 54,2% споживачів — 69,4% чоловіків та 39,9% жінок.

Ризики для здоров’я жінок

Онкологія: алкоголь — доведений канцероген; зв’язок із раком молочної залози підтверджено, і ризик зростає вже з 1 напою/день.

алкоголь — доведений канцероген; зв’язок із раком молочної залози підтверджено, і ризик зростає вже з Печінка, серце, мозок: у жінок тяжкі ураження можуть розвиватися швидше, навіть за нижчих доз.

Вагітність/ГВ: під час вагітності та планування — нуль алкоголю; безпечної кількості немає

Приклад організації лікування алкоголізму у наркологічному центрі “Статус”

Щоб пояснити процес лікування алкоголізму на місцевому прикладі, скористаємося публічно доступною інформацією про наркологічний центр «Статус» в Білій Церкві. Мета — показати, як у типовому закладі організовують допомогу.

Крок 1. Звернення й ціль. Визначаємо мету (повна абстиненція або зниження споживання — залежно від медичних показів і життєвих обставин). Під час вагітності/планування — лише абстиненція.

Крок 2. Психотерапія з доказами.

Мотиваційне інтерв’ювання (MI) — короткі структуровані сесії, що допомагають зрушити амбівалентність і підтримують зміни; ефективність підтверджена систематичними оглядами.

КПТ/підтримувальна терапія, групи взаємодопомоги — як доповнення до MI та/або фармакотерапії.

Крок 3. Ліки (за призначенням лікаря):

Налтрексон (50 мг/добу перорально) — знижує важкі запої і потяг; акампросат — сприяє утриманню від алкоголю; обидва мають найсильнішу доказову базу.

Налмефен — у деяких країнах ЄС/ВБ схвалений для зниження споживання в дорослих із високим рівнем ризику; лише разом із психосоціальною підтримкою. (Застосовується не всім і не під час детоксу/вагітності.)

Крок 4. Супутній догляд: корекція дефіцитів (вітаміни, зокрема тіамін), моніторинг печінки, лікування коморбідних станів (депресія/тривога), план попередження зривів.

Крок 5. Підтримка та рецидив-профілактика: регулярні візити, план дій на ризикові ситуації, сімейна/соціальна підтримка.

Часті запитання

Чи нормальний келих вина ввечері?

Ні. Навіть один напій на день підвищує ризик раку молочної залози; рішення — або повна відмова, або зменшення з чітким планом і під наглядом.

Чи правда, що жінки швидше спиваються?

Ризики справді настають за менших доз.

Що таке детокс у клініці і чим він відрізняється від очищення організму з реклами?

У доказовій практиці йдеться про медично контрольоване купірування абстиненції, корекцію електролітів, введення тіаміну для профілактики неврологічних ускладнень та спостереження.

Чи обов’язково кидати назавжди, чи можна просто менше пити?

Ціль визначаєте разом із лікарем. Для частини дорослих із легшою залежністю і без тяжких супутніх станів допустима стратегія зниження споживання.


