Воїнам нашої громади присвоїли Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

Ампілогову Максиму Григоровичу
Гапонову Сергію Миколайовичу
Гемалюку В’ячеславу Олександровичу
Городенку Павлу Павловичу
Загородньому Віталію Анатолійовичу
Коваленку Олександру Васильовичу
Кисельову Артуру Борисовичу
Ковалю Ростиславу Петровичу
Котику Андрію Васильовичу
Лазарєву Євгенію Валерійовичу
Малярчуку Андрію Вікторовичу
Михальському Віталію Петровичу
Науменку Віталію Олександровичу
Петрученко Олегу Івановичу
Пічкорському Сергію Васильовичу
Шевчуку Антону Андрійовичу
Пам’ять загиблих воїнів присутні вшанували стоячи хвилиною мовчання.