Воїнам нашої громади присвоїли Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

28 серпня, під час засідання 75 сесії міської ради, з метою вшанування пам’яті громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) присвоєно 16 нашим Героям: