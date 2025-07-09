Важливо

Воїнам нашої громади присвоїли Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

  • Четвер, серп. 28 2025
  • Автор 
Воїнам нашої громади присвоїли Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

28 серпня, під час засідання 75 сесії міської ради, з метою вшанування пам’яті громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) присвоєно 16 нашим Героям:

Ампілогову Максиму Григоровичу

Гапонову Сергію Миколайовичу

Гемалюку В’ячеславу Олександровичу

Городенку Павлу Павловичу

Загородньому Віталію Анатолійовичу

Коваленку Олександру Васильовичу

Кисельову Артуру Борисовичу

Ковалю Ростиславу Петровичу

Котику Андрію Васильовичу

Лазарєву Євгенію Валерійовичу

Малярчуку Андрію Вікторовичу

Михальському Віталію Петровичу

Науменку Віталію Олександровичу

Петрученко Олегу Івановичу

Пічкорському Сергію Васильовичу

Шевчуку Антону Андрійовичу

Пам’ять загиблих воїнів присутні вшанували стоячи хвилиною мовчання.

За матеріалами сайту БМР

SocButtons v1.5
Прочитано 60 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео