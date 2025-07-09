Виплати до Дня Незалежності України: хто може подати заяву на отримання виплати

У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України не змінився (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року № 486 “Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, у 2025 році”).

Разова допомога до Дня Незалежності виплачується:

особам з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

учасникам війни, колишнім в'язням (зокрема, малолітнім та неповнолітнім) концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без додаткового звернення).

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.

Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу та працює / не працює, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Способи подання заяви:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (інструкція за посиланням: https://tinyurl.com/yc4ap69f).

Важливо!

У заяві зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати, номер банківського рахунка для одержання виплати.

Детальніше: https://tinyurl.com/5ym7dsj3