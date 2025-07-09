Чи може безробітний сплачувати за себе пенсійний внесок?

Так, якщо ви звільнені з роботи, тимчасово не працюєте, при цьому не є пенсіонером, то ви можете самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески за спрощеним механізмом, уклавши Договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду, та ви набудете страховий стаж.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. Зараз це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 22% – це ставка єдиного внеску, 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

За бажанням, ви можете продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли знову будете працювати. У такому разі сплата добровільного внеску збільшить ваш заробіток, який буде враховано при призначенні пенсії.

Ознайомитись з інформацією як укласти Договір про добровільну участь, можна тут: https://www.pfu.gov.ua/2156900-dobrovilne-strahuvannya-prosto-i-zruchno/

