Місцеві вибори у жовтні 2025 року не відбудуться

Згідно виборчого законодавства, у жовтні 2025 року в Україні мали би провести місцеві вибори. Але їх не буде проведено і причиною тому є воєнний стан в країні. Про це повідомили у ЦВК. Окрім того, комісія встановила відсутність підстав для формування нового складу ТВК з місцевих виборів.

"Чергові місцеві вибори в Україні згідно з виборчим законодавством проводяться одночасно на всій території країни в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів й відповідно мали б відбутися в останню неділю жовтня цього року", – йдеться в повідомленні.

У ЦВК уточнили, що дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Втім, у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось.

"З огляду на це комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні", – додали в комісії.

Також ЦВК звернула увагу місцевих організацій політичних партій – суб’єктів подання кандидатур до складу ТВК, що передумовою внесення подань є прийняття Верховною Радою України рішення про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення.

"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали б змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії", – пояснив член Комісії Сергій Постівий.

