Студент із Білої Церкви виніс шістьох пацієнтів з лікарні під час атаки шахедів

У Білій Церкві ворожий шахед поцілив у медичний заклад, де перебували маломобільні люди. Надзвичайникам кинулися допомагати прості містяни. Цивільні разом із рятувальниками виносили маломобільних пацієнтів на ношах до території, куди могла під'їхати швидка допомога. Як повідомляється, Микола Хоменко одним із перших опинився на місці ворожої атаки та кинувся на допомогу людям. Допоки росіяни не завдали повторного удару по тому ж місцю.

Тієї ночі росіяни застосували свою звичну тактику: після першої атаки настала пауза, а згодом, під час рятувальної операції, пролунали повторні удари. На той момент, як згадує Микола, з понівеченої будівлі вдалося винести щонайменше шістьох пацієнтів.

— Там були бабусі й дідусі, які не могли ходити, і ми почали їх витягувати. А коли вже був другий приліт, ми вже останню бабусю виносили, не встиг ні на коліна стати, нічого, і просто побачив метрів двісті від мене — шахед. Останню бабусю, яку виносили… було пряме попадання, як мені вже казали, в голову, і одразу на місці вона померла, — з болем розповідає Микола.

Під час того прильоту постраждали троє людей: двоє рятувальників та одна цивільна особа, якою виявився Микола. Вороже залізяччя завдало Миколі серйозних поранень. У хлопця – рвана рана на руці, у животі було кілька дірок-осколків. За словами Миколи, лікарі коли зашивали казали, що дають всього 3%, що він виживе.

Попереду на нього чекає тривалий період відновлення. Ціна порятунку людських життів виявилася надзвичайно високою. Втім, геройським свій вчинок хлопець не вважає.

