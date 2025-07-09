Студент із Білої Церкви виніс шістьох пацієнтів з лікарні під час атаки шахедів

Тієї ночі росіяни застосували свою звичну тактику: після першої атаки настала пауза, а згодом, під час рятувальної операції, пролунали повторні удари. На той момент, як згадує Микола, з понівеченої будівлі вдалося винести щонайменше шістьох пацієнтів.
— Там були бабусі й дідусі, які не могли ходити, і ми почали їх витягувати. А коли вже був другий приліт, ми вже останню бабусю виносили, не встиг ні на коліна стати, нічого, і просто побачив метрів двісті від мене — шахед. Останню бабусю, яку виносили… було пряме попадання, як мені вже казали, в голову, і одразу на місці вона померла, — з болем розповідає Микола.
Під час того прильоту постраждали троє людей: двоє рятувальників та одна цивільна особа, якою виявився Микола. Вороже залізяччя завдало Миколі серйозних поранень. У хлопця – рвана рана на руці, у животі було кілька дірок-осколків. За словами Миколи, лікарі коли зашивали казали, що дають всього 3%, що він виживе.
Попереду на нього чекає тривалий період відновлення. Ціна порятунку людських життів виявилася надзвичайно високою. Втім, геройським свій вчинок хлопець не вважає.