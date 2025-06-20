5 жителям Білої Церкви виплатять компенсацію за пошкоджене майно

Під час засідання виконавчого комітету було затверджено протокол засідання комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Згідно з протоколом, до відділу звернень громадян надійшли заяви від 5 жителів Білої Церкви, майно яких було пошкоджене або зруйноване.

Як зазначила перший заступник міського голови Інна Новогребельська, яка доповідала з цього питання, ці заяви були розглянуті, і відповідно до пакету документів, наданих суб’єктами звернення, члени комісії погодили надання одноразової допомоги на загальну суму в розмірі 657 654 грн.

Також вона зазначила, що у 2025 році прийняті рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 20-ти особам на суму 4 128 956,00 грн.