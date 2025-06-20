5 жителям Білої Церкви виплатять компенсацію за пошкоджене майно

Згідно з протоколом, до відділу звернень громадян надійшли заяви від 5 жителів Білої Церкви, майно яких було пошкоджене або зруйноване.
Як зазначила перший заступник міського голови Інна Новогребельська, яка доповідала з цього питання, ці заяви були розглянуті, і відповідно до пакету документів, наданих суб’єктами звернення, члени комісії погодили надання одноразової допомоги на загальну суму в розмірі 657 654 грн.
Також вона зазначила, що у 2025 році прийняті рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 20-ти особам на суму 4 128 956,00 грн.