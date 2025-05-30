Поблизу центрального пляжу планують збудувати футбольне поле, спортивні та дитячі майданчики

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб так прокоментував ухвалені рішення: «Впевнений, що нам потрібно розвивати спорт, здорове покоління та здорову націю. Ми плануємо, що на території нашої громади буде велике спортивне ядро, яке буде розташоване на вулиці Росьовій, починаючи від човнової станції - до тенісного корту. Загальна площа ділянки становить 2,2 га. На ній ми передбачаємо будівництво футбольного поля, оскільки у нашій громаді багато дітей, які займаються цим видом спорту, а ми маємо лише одне велике комунальне футбольне поле, яке знаходиться на масиві «Піщаний». Графік його роботи заповнений повністю і воно, фактично, потребує капітального ремонту. Тому було звернення небайдужих мешканців громади та Федерації футболу Білої Церкви щодо того, що у громаді має бути ще один такий майданчик. Крім футбольного поля планується будівництво дитячих майданчиків та майданчика для їзди на велосипедах, скейтах тощо. Його зможуть використовувати діти різного віку. В цілому програма розрахована на три роки».

Тож, аби реалізувати цей задум, депутати внесли зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту в Білоцерківській громаді на 2025-2027 рр., затвердженої рішенням БМР від 28 листопада 2024 року № 6499-65-VIII та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року № 4990-48-VIIІ.

Аби здійснити розробку проєктно-кошторисної документації прийнято рішення про виділення відповідних коштів. Для цього внесено зміни до головного кошторису громади на суму 3 млн грн.