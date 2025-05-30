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Поблизу центрального пляжу планують збудувати футбольне поле, спортивні та дитячі майданчики

  • П'ятниця, черв. 20 2025
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Поблизу центрального пляжу планують збудувати футбольне поле, спортивні та дитячі майданчики

12 червня на 73 сесії депутати підтримали рішення щодо будівництва дитячих та спортивних майданчиків на комунальній земельній ділянці за адресою: вул. Росьова, 17-Б (поблизу вейкпарку та прокату каяків).

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб так прокоментував ухвалені рішення: «Впевнений, що нам потрібно розвивати спорт, здорове покоління та здорову націю. Ми плануємо, що на території нашої громади буде велике спортивне ядро, яке буде розташоване на вулиці Росьовій, починаючи від човнової станції - до тенісного корту. Загальна площа ділянки становить 2,2 га. На ній ми передбачаємо будівництво футбольного поля, оскільки у нашій громаді багато дітей, які займаються цим видом спорту, а ми маємо лише одне велике комунальне футбольне поле, яке знаходиться на масиві «Піщаний». Графік його роботи заповнений повністю і воно, фактично, потребує капітального ремонту. Тому було звернення небайдужих мешканців громади та Федерації футболу Білої Церкви щодо того, що у громаді має бути ще один такий майданчик.  Крім футбольного поля планується будівництво дитячих майданчиків та майданчика для їзди на велосипедах, скейтах тощо. Його зможуть використовувати діти різного віку. В цілому програма розрахована на три роки».

Тож, аби реалізувати цей задум, депутати внесли зміни до Програми  розвитку фізичної культури та спорту в Білоцерківській громаді на 2025-2027 рр., затвердженої рішенням БМР від 28 листопада 2024 року № 6499-65-VIII та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року № 4990-48-VIIІ.

Аби здійснити розробку проєктно-кошторисної документації прийнято рішення про виділення відповідних коштів. Для цього внесено зміни до головного кошторису громади на суму 3 млн грн. 

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Опубліковано в Громада

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